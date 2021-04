Winslet la detective

Kate Winslet presentó recientemente Mare of Easttown, una de las apuestas destacadas de HBO para este año y en la que la actriz da vida a una detective de una zona rural de Pensilvania (Estados Unidos).

La ganadora del Oscar a la mejor actriz por The reader (2008) estrenará esta serie limitada el próximo 18 de abril y hace unos días participó en las jornadas virtuales de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) para dar algunos detalles de este proyecto televisivo.

«El personaje de Mare Sheehan no se parece en nada mí. Y eso es algo bastante aterrador como intérprete», ironizó la inglesa, para luego añadir: «Nunca había hecho algo así. Fue emocionante leer algo que me enganchó al momento. Sentí (con el guion) no solo quién era ella sino el mundo en que vivía, de dónde venía, el sentimiento de comunidad...».

Winslet asegura que su personaje no tiene nada que ver con ella. Mare of Easttown se centrará en las investigaciones de la detective protagonista, pero también tratará temas como la familia, el pasado o los lazos dentro de una comunidad muy pequeña.

Winslet subrayó que hay «mucho corazón y verdad» en esta serie, subrayando cómo su personaje trata de corregir errores del pasado. También mostró su satisfacción por poder trabajar de nuevo con HBO, con quienes ya colaboró hace años en la miniserie Mildred Pierce (2011).

En un tono más bromista, la actriz, consagrada por Titanic (1997), habló sobre si sería una buena investigadora en la vida real.

«No. Sería una detective jodidamente pésima. Sería buena con el café y con las cervezas de después del trabajo, eso sí», aseguró.

Mare of Easttown, que tendrá siete episodios, cuenta también en su elenco con Julianne Nicholson, Jean Smart, Guy Pearce (famoso por LA Confidential en 1997), David Denman, Angourie Rice y Evan Peters, entre otros.

Brad Ingelsby, guionista de la película The way back (2020), es el creador de esta serie que ha sido dirigida por Craig Zobel, quien ha firmado como realizador episodios de The leftovers, American gods o Westworld.

Además de Mare of Easttown, HBO aprovechó su paso por TCA para desvelar algunas pinceladas de otros proyectos como el relanzamiento de In treatment.

Gabriel Bryne

Esta aclamada serie, que protagonizó Gabriel Byrne durante sus tres primeras temporadas (2008-2010), regresará en mayo y una década después con Uzo Aduba ahora como psicóloga al frente.

Además, el reconocido documentalista Alex Gibney, ganador del Oscar por Taxi to the dark side (2007), presentará también en mayo en HBO The crime of the century, una investigación en dos partes sobre la crisis de opiáceos y el gran negocio de las farmacéuticas en EEUU.

Genera+ion y una comedia sin título todavía liderada por Jean Smart y con Michael Shur (Parks and recreation, The office) entre sus productores completaron la oferta de HBO en TCA.

Por otro lado, la plataforma HBO Max también fue noticia por anunciar varios proyectos de animación entre los que figuran Velma, de Mindy Kaling (The office), y sobre este personaje de las aventuras de Scooby-Doo; así como el relanzamiento de Clone high, con Phil Lord y Christopher Miller.