El Ingreso Mínimo Vital choca con el nivel de renta burgalés

El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la prestación creada por el Gobierno para cubrir el umbral de renta que evite que muchas familias entren en situación de pobreza por la crisis sanitaria, está dando buenas noticias en Burgos por su baja demanda. De hecho, se sitúa entre las diez provincias -sin contar con las vascas, gestionadas por las Haciendas Forales- con menos hogares y personas dependientes en la actualidad de esta ayuda pública de urgencia, lo que confirma que la situación de renta y laboral de la provincia es más positiva que la media española y evita, con más soltura que en otros territorios, que haya grandes bolsas de familias necesitadas.

Pese a esta constatación, hay 883 hogares en la provincia en los que conviven 2.372 personas que necesitan de la IMV para sobrevivir en las actuales circunstancias. Son apenas un 0,4% de los 203.838 hogares y 565.195 personas que se benefician en la actualidad de esta prestación en España, siendo Andalucía (185.031), Valencia (74.454) y Madrid(58.872) las que mayor demanda generan.

La situación de Burgos queda lejos de la de territorios limítrofes como Cantabria (2.408 hogares beneficiarios), La Rioja (1.435) o Navarra (2.302). También contrasta con provincias de la Comunidad como León (2.501), Valladolid (2.172)o Salamanca (1.719), que duplican la demanda de Burgos.

Son datos facilitados por la Seguridad Social de la nómina de marzo, que se abonará en los próximos días, y que supondrá una media de 462 euros por hogar en Burgos. De la misma se beneficiarán un total de 1.057 menores.

Las 883 familias acogidas al IMV son el resultado de la tramitación, validación o denegación por parte de la Tesorería de la Seguridad Social de los 5.503 expedientes que se han presentado en la provincia para la solicitud de estas ayudas sustitutivas de la Renta Garantizada de la Ciudadanía y que son una realidad desde el pasado mes de junio.

Más de la mitad de estos expedientes (2.938) han sido denegados, en el 60% de los casos por incumplir los criterios de renta (actualmente en los 5.638 euros en hogares unipersonales). Incluso en un 40% de los casos se duplicaba el límite establecido en la convocatoria.

Un 10% de las denegaciones obedece a que falta de acreditación de la unidad de convivencia, para lo que en enero se realizó una modificación normativa para que los trabajadores sociales y entidades colaboradoras del Ingreso Mínimo Vital puedan realizar la acreditación y facilitar el reconocimiento de situaciones de convivencia no convencionales.

La tramitación de estas ayudas en Burgos es «muy exigente» tanto en la concesión de las mismas, como en el cumplimiento a lo largo del tiempo de los criterios económicos iniciales ante la aparición de ingresos extraordinarios o un empleo.

Hasta el cierre de la nómina de marzo, el INSS ha recibido 1,15 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, más de 800.000, más del 75% del total, se han tramitado, con más de 210.000 prestaciones aprobadas y 600.000 denegadas. Otras 62.000 están en proceso de subsanación, es decir, que se ha reclamado al solicitante o a alguna administración información para completar el expediente.

situación. Los expertos coinciden que la baja demanda del IMV en Burgos es fruto de una situación económica mejor. Es más, Burgos ha sido tradicionalmente una provincia con pocas solicitudes y concesiones de la Renta Garantizada de la Ciudadanía, la prestación sustituida de oficio por el IMV.

Todo esto no quiere decir que no haya pobreza en Burgos, aunque no en la misma magnitud de otras provincias más pobres. La fortaleza industrial, la capacidad de generación de empleo y, en los últimos doce meses, la protección de los ERTE está evitando que los números vayan a mayores.

Desde Cáritas, María Gutiérrez, directora de Acción Social, advierte no obstante que siguen atendiendo a más de 6.000 familias necesitadas cada año y que hay un perfil entre las mismas que, por situación administrativa irregular, no puede acceder a esta prestación.

Asimismo, puntualiza la representante de Cáritas, el IMV valora en su concesión durante 2020 los ingresos de 2019, que en muchos casos no tienen nada que ver con los del año de la pandemia, el referente para esta prestación en la actualidad. La covid ha eliminado mucho empleo, lo que augura un aumento de la demanda de estas ayudas a lo largo de los próximos meses.