«No tengo ni idea de cuándo se incorporará Renfroe»

Álex Renfroe sigue sin incorporarse a la disciplina del conjunto burgalés y esta tarde no estará en el partido ante el Oporto (Coliseum, 20.00 horas). El técnico del Hereda San Pablo, Zan Tabak, fue sincero y contundente cuando le preguntaron por el regreso del base. «No tengo ni idea de cuándo se va a incorporar», contesta. Sabe que Albano Martínez, director deportivo del club, está «día a día pendiente» de su situación y trabajando para que pueda ponerse a las órdenes del nuevo cuerpo técnico cuanto antes. Lo que deja claro el preparador croata es que no contar con el director de juego está suponiendo un perjuicio para el equipo. «No tenerlo es un gran hándicap, pero como no depende de nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos», señala.

Así las cosas, Tabak ya está buscado un plan B y es que Renfroe podría no comenzar la competición con el equipo azulón, por lo que habla de realizar «algún ajuste» para preparar ese inicio liguero sin el jugador estadounidense con nacionalidad bosnia. «Quizás suponga un efecto dominó en otras posiciones», explica.

Algunos de los jóvenes valores que han llegado a la plantilla azulona como Adam Somogyi o Kristian Kullamäe podrían ser una solución en estos momentos, aunque Tabak quiere mirar más allá y pensar en el futuro tanto de los jugadores como de la propia entidad.

«Necesitamos analizar qué es bueno para los jóvenes, ya que son el futuro de este club. Hay cosas que ya están pactadas desde el mes de mayo o de junio con respecto al futuro de algunos jugadores jóvenes. Somogyi o Kullamäe pueden salir cedidos. Si actúo de forma egoísta que se queden y ya decidiré quién juega, pero tenemos que pensar a largo plazo y no a corto», concluye.