Madrugón de nuevo ante Bidasoa

Segundo compromiso de la semana para el Blasgón y Bodegas Ceres Villa de Aranda. Tras caer derrotado el pasado miércoles en el Huerta del Rey deValladolid (29-26), el conjunto ribereño recibe mañana domingo (11.45h.), a Bidasoa Irún en el Príncipe de Asturias. Lo hace en un nuevo duelo matutino ante el equipo vasco (la ida fue a las 12.00h. en Artaleku), que obligará a los pupilos de Alberto Suárez a retar tanto al cuadro guipuzcoano en pista (segundo clasificado de la liga tras el Fútbol Club Barcelona), como al propio horario de competición (será su segundo partido del curso en dicha franja), para sacar algo positivo de la visita bidasotarra a orillas del Duero.

En ese sentido además, destacar la dificultad de un encuentro que se antojará más complejo que nunca porque, como ha reconocido el propio técnico asturiano, «Bidasoa tiene un equipazo» y porque «cada vez es más complicado aguantar compitiendo los partidos».

No es para menos, puesto que el Blasgón y Bodegas Ceres ha perdido ya hasta seis jugadores en su filas en lo que va de temporada y, «aunque seguimos estando enganchados ahí como bestias cada jornada» y en el caso de Valladolid «es cierto que quizás pudimos hacer un pelín más», ha añadido, «las cabezas también van desconectando». Algo que hace que, cada vez, «tengamos menos argumentos».

Ahora bien, como ha recalcado también Suárez, «si seguimos ahí es porque tenemos un grupo humano que se está dejando el alma todos los días». Un punto que tratará de seguir explotando el conjunto arandino hasta el final porque «cuanto más alarguemos la permanencia, será mejor para el club», y porque en su ADN sigue estando grabado a fuego el intentarlo pese a todo. Además, ha recordado también éste, «allí hicimos un buen partido y quedamos satisfechos», por lo que en el Príncipe de Asturias la plantilla arandina tratará, cuanto menos, de repetir escenario.

Para que eso pueda llegar a suceder, no obstante, habrá que cambiar el ‘chip’ de la cabeza. Y habrá que hacerlo porque el juego de Bidasoa en poco o en nada se parece al visto recientemente en el Huerta del Rey. «En Valladolid», ha valorado el entrenador del Blasgón y Ceres, «sabíamos que si jugábamos bastante directo podríamos conseguir goles porque no son tan sólidos en defensa, pero no es el caso de Bidasoa». Para doblegar la férrea defensa vasca el equipo arandino necesitará algo más que lo expuesto ante los dePisonero. Entre ello, como ha indicado, «no volver a perder tantos balones». Un mal endémico esta temporada corregido por momentos, pero que, para desgracia amarilla, continúa vigente e instaurado en pita como uno de sus principales problemas.