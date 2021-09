Igea fía el aumento de la población a ser tierra de acogida

El vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, fio hoy el aumento de la población en la Comunidad a la capacidad de transmitir una imagen “amable” de Castilla y León como tierra de acogida. Y es que Igea consideró que gran parte del esfuerzo de lucha contra la despoblación tiene “mucho que ver” con la imagen que se traslada al exterior de la propia Comunidad, que debe ser “amable, segura y realista para ayudar a todos a luchar contra este fenómeno”.

“Estamos viendo algunos de los efectos inmediatos de trasladar esta imagen”, continuó esgrimiendo Igea en relación a la acogida de refugiados afganos, donde Castilla y León es la Comunidad que mayor número recoge, y cuya imagen el vicepresidente de la Junta quiere trasladar “de manera intensa” al conjunto del país y al exterior “para que los ciudadanos puedan poner sus ojos en nuestra Comunidad para combatir este fenómeno” de la despoblación.

Y es que, según Igea, “si no logramos esa imagen, no seremos capaces de revertir esta situación”, sentenció durante su comparecencia en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes de Castilla y León para presentar la evaluación final de la Agenda de la Población de la Comunidad 2010-2020, que Igea aprovechó para presentar la nueva Estrategia de Dinamización Demográfica que se desarrollará entre los años 2021-2027.

Un marco temporal definido por “el marco financiero plurianual de la Unión Europea” y que Igea consideró el “más apropiado para desarrollar, a medio plazo, una política que luche contra el fenómeno más grave que sufre la Comunidad”, en relación a la despoblación, y cuyos primeros pasos ya se han dado con la firma de un convenio con las universidades públicas de Castilla y León para el desarrollo de esta estrategia y de medidas concretas para “poner a disposición a la mayor brevedad posible”.

El objetivo de la nueva estrategia es establecer así “un modelo de gobernanza que tenga en cuenta a todos los actores protagonistas de esta materia”, en cuya solución deben participar, según Igea, “todas las Administraciones públicas y la sociedad en su conjunto” porque es “el principal problema político de Castilla y León”. Es por ello que la Junta involucrará a todos ellos “en algunos casos de forma obligatoria y, en otros, de manera indicativa”.

Priorización y cronograma para los objetivos

En cuanto a la definición de objetivos, contará con una “priorización y cronograma de cumplimiento”, y cada medida establecida se acompañará de “un seguimiento, un calendario de cumplimiento y una estimación presupuestaria”, mientras que el conjunto de la estrategia contará con “financiación adecuada para su cumplimiento”.

También llamó Igea a participar en la estrategia a los colectivos de inmigrantes, refugiados y asilados. Población que, de no haber venido en los últimos años, “hubiera supuesto una catástrofe” para Castilla y León como, según el vicepresidente de la Junta, evidencian los números. Y es que la Comunidad debe ser, según Igea, “un territorio amigable, de acogida y de futuro”.

Fondos europeos y presupuestos

Incidió Igea en la procedencia del dinero para esta estrategia, significando que “los fondos europeos, que aparecen como la panacea para muchos de los problemas estructurales del país, nosotros debemos dedicarlos a la despoblación”, como ya expuso la Junta en la última Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico en la que solicitó “un criterio de reparto justo” de los fondos en los que “prime el esfuerzo que supone la prestación de servicios al territorio”, puesto que “hay servicios que no se prestan a las personas sino al territorio y deben ser financiados de esta manera”.

También aseguró el vicepresidente de la Junta que los últimos Presupuestos Generales de la Comunidad ya cuentan con un capítulo especial para cuantificar la lucha contra la despoblación y que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ya ha solicitado a todas las consejerías las medidas en su ámbito para la lucha contra la despoblación.

Así, surgen 95 medidas de las que 50 están cuantificadas con 523 millones de euros que se destinarán a programas como el de fomento del empleo en el medio rural, ‘Conciliamos’, el de incentivo de las infraestructuras empresariales, regadíos, ayudas a las mujeres o a la vivienda en el medio rural, “con incidencia directa en la lucha contra la despoblación”.

“Es evidente que, cuando salgan las cifras totales de población de 2020, habremos sufrido una pérdida notable por el incremento de la mortalidad por el COVID, que no va a ser compensado por este nuevo balance demográfico interior ni por el crecimiento de la inmigración”, concluyó Igea en relación a la situación de los últimos meses, llamando sin embargo a “aprovechar, con el esfuerzo y la colaboración de todos, este cambio en la dinámica que no sabemos si será permanente”, pero que debe ayudar a luchar contra la despoblación: “un camino largo y difícil de revertir, pero no imposible, y ahí está nuestro empeño y tarea”.