La Plataforma del Directo pide a Ábalos hechos con urgencia

La Plataforma por el Directo califica las declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en su reciente visita a Burgos de "buenas palabras con unas miras puestas en un futuro todavía lejano de al menos 4 o 5 años", para una línea ferroviaria que, en su opinión, requiere "hechos con urgencia". En un comunicado, el colectivo insiste en que "es ahora cuando se debe formalizar la primera parte de la inversión de reapertura, siendo también urgente que se actúe mientras tanto interviniendo en los túneles, especialmente en el de Somosierra".

Ábalos vistió el pasado jueves la capital burgalesa y allí lanzó el compromiso de valorar el estudio que el sector empresarial ha impulsado para lograr que el Directo, la línea que une Madrid con Burgos pasando por Aranda de Duero, se convierta en una parte del Corredor Central, el denominado 'Ramal Norte'. Una promesa que "deja un atisbó de esperan", según la Plataforma, que, no obstante, critica que el proyecto "no estará redactado hasta dentro de dos años". Ante estas circuntancias, el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez, subraya que "no es suficiente que diga que va a hacer mientras tanto un mantenimiento eliminando la vegetación cuando lo verdaderamente urgente es actuar en los túneles donde se están multiplicando las filtraciones y desprendimientos, y muy especialmente en el de Somosierra, donde tiene que eliminar los muros que lo tapian y sacar la máquina que hay dentro. Porque lo primero es lo primero y su obligación es conservar la línea en buen estado".

En lo que respecta a la Junta de Castilla y León, los miembros de la Plataforma indican que siguen a la espera de ser recibidos por el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien aseguró en una entrevista con este periódico que "es una persona muy accesible" y que no tenía ninguna entrevista pendiente con este colectivo. Algo que la Plataforma rechaza de manera rotunda: "La espera dura ya más de dos años. Sólo en los últimos meses se ha solicitado en dos ocasiones ese encuentro de manera oficial mediante escritos, a las que hay que añadir diversas llamadas telefónicas pidiéndolo. Una solicitud se envió el 5 de noviembre de 2020. La otra el 24 de marzo, hace menos de dos meses".

En el comunicado, Núñez invita "también de forma pública" a Suárez-Quiñones a convocar esa reunión: "Tal y cómo lo pedimos la última vez damos la opción a que se invite a participar a representantes empresariales, de las administraciones, de las operadoras y a sus homólogos de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Vasco; como también a hacerla telemática".