La autocita de vacunación arranca hoy para los mayores de 40

La Junta pone en marcha a partir de las 8 de la mañana de hoy el servicio de autocita para reservar fecha y hora de vacunación. El sistema arranca dirigido por ahora a las personas mayores de 40 años que no pudieron acceder a los llamamientos masivos que les correspondían por grupo de edad, bien por no encontrarse en su lugar habitual de residencia o bien porque, habiendo padecido la enfermedad, no había transcurrido el período de seis meses establecido para la vacuna tras la covid-19.

Según informa la propia Junta, la planificación correrá a cargo de cada área de salud de Sacyl, y serán ellas las provincias las que organicen las convocatorias según las fechas disponibles. Al usuario le corresponderá seleccionar desde la página web Salud Castilla y León (y próximamente también desde la aplicación para móvil Sacyl Conecta) el horario que mejor le convenga según la disponibilidad.

Al margen de la autocita, las convocatorias por edades continúan esta semana: hoy en Villarcayo inoculan la segunda dosis a los nacidos entre 1989 y 1994 y la primera a los de 2003 y 2004, y en Aranda está prevista la segunda dosis para los nacidos entre 1983 y 1988; mañana en Burgos capital tienen cita matinal los nacidos en 1992 (segunda dosis) y por la tarde los de 1993 y 1994; en Aranda recibirán la segunda dosis los comprendidos entre 1989 y 1994 y hay convocatoria de primera dosis para los nacidos en 2004 y 2005. El jueves se inocula en la capital a los de 2004 y el viernes en Miranda a los nacidos en 2004 y 2005 (primera dosis).

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)