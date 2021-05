Pastora Soler se 'desnuda'

Feliz de regresar a los escenarios sobre los que lleva 25 años, Pastora Soler llega ahora a Madrid para dar el pistoletazo de salida, este domingo, a una gira «íntima» que recibe su mismo nombre, en un momento donde hay «que desnudarse un poco más por las circunstancias» y levantar los escudos.

«Cuando echo la vista atrás, veo un camino tortuoso, no fácil, con muchas oportunidades», cuenta al repasar su carrera musical en una entrevista en el Teatro Real, espacio desde el que arrancará este nuevo proyecto, al igual que hizo en 2017 tras un parón por motivos de salud de dos años, del que volvió con «muchísimo nervio».

La cantante, nacida Pilar Sánchez (Coria del Río, 1978), celebró en medio de la pandemia su primer cuarto de siglo sobre los escenarios, 25 años que «dan para mucho» y que no le molestan. «Cuando te pesen, mal asunto», opina.

«He visto carreras que han sido más fáciles, no como la mía, pero eso me pone las pilas y me hace seguir teniendo esas metas», confiesa orgullosa por los méritos conseguidos a base de esfuerzo. «Valoro que nadie me haya regalado nada. Llevo toda la vida en esto. He sido y soy muy disciplinada, trabajadora y con mucho tesón», subraya.

El año pasado dio muy pocos conciertos, pero se le ha visto mucho en la televisión tras su paso por La Voz Senior como coach y como participante de Mask Singer, programa en el que se atrevió a cantar en inglés disfrazada de Pavo Real.

Todos sus éxitos

La nueva gira de la intérprete recorrerá la península con temas de toda su carrera. «Quien me sigue no viene a escuchar un disco en concreto. En los directos uno se desnuda. Quizá discográficamente sigues una línea, pero no puedo dejar mis raíces y mis principios, a todo lo que forma parte de mí, a lo que yo soy como artista», explica.

Tras su paso por Madrid, actuará en Córdoba, Palma de Mallorca, Huelva, Benidorm, Málaga, Valladolid, Barcelona o Zaragoza.

En paralelo, Soler ya está trabajando en su decimotercer trabajo. A finales de año, si no es un álbum completo, sí le gustaría sacar al menos una canción. «Sigo siendo joven. Con muchas cosas aprendidas, pero con muchísimas ganas de seguir haciendo cosas», ratifica.