Solo el 35% de las empresas pide las ayudas por la pandemia

Una vez terminado ayer el plazo de presentación de solicitudes, el Ayuntamiento ya maneja los primeros datos provisionales sobre el número de autónomos que han concurrido a la convocatoria de ayudas a los sectores más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. La concejala de Comercio, Rosa Niño, avanza que 1.660 empresas han concurrido a esta línea de subvenciones, lo que representa el 35,3% del total de negocios potencialmente beneficiarios calculados por este área.

Las cifras definitivas se conocerá a lo largo de esta semana, ya que quedan por cuantificar las peticiones que han entrado a través de otros registros que no sean el municipal. No obstante, este volumen inicial parece escaso y la edil apunta a varias razones a la hora de explicarlo. Por un lado, pone de manifestó que de ese cálculo global puede que algunas empresas «hayan cerrado o cambiado de epígrafe» en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). También hace referencia a que la convocatoria ha coincidido con otras ayudas similares estatales y regionales, optando por estas en lugar de por las del Ayuntamiento, aunque no había incompatibilidades entre ellas al contar con la aprobación de la Junta. Y finalmente, considera que en otros casos el motivo puede radicar en las deudas con otras administraciones, principalmente «Hacienda y la Seguridad Social».

