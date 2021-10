"Burgos debe mirar más allá de la estatua del Cid"

Reconoce, sin ambages, que disfruta mucho de su trabajo, aunque esto le suponga estar permanentemente de viaje entre su ciudad de residencia, Burgos, y Madrid o cualquier otro destino del planeta donde el Grupo Antolin desarrolla su actividad industrial. Ocupa la vicepresidencia de la multinacional burgalesa desde que su padre, José Antolín, «cedió el testigo» en febrero de 2015, y desde hace 5 años preside la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para la Automoción, Sernauto, que representa a más de un millar de empresas que dan empleo directo en España a más de 212.000 trabajadores y facturan en conjunto más de 30.000 millones de euros.

¿Cuál es la situación actual de la industria del automóvil nacional a la que usted representa?

El sector de la automoción en España está atravesando una situación muy compleja. Hay varios motivos de fondo: por un lado, está la crisis de los semiconductores; por otro, los costes logísticos y energéticos, que han aumentado mucho; y también está el comportamiento de la demanda interna. La pandemia ha afectado claramente a las ventas del automóvil, pero también todos los cambios vividos en la automoción. La gente ha recibido mensajes confusos y todo esto ha llevado a que surjan dudas en torno al tipo de vehículo que hay que comprar. Incluso hay quienes prefieren esperar porque no saben qué hacer... Al final, la gente se muestra confundida y reflexiona más a la hora de comprar un vehículo. Los mensajes del Gobierno no han sido, a veces, muy claros. Es importantísimo dar mensajes claros al consumidor y creo que no lo hemos hecho siempre así.

¿Ven fin a la crisis generada por la falta de suministro de los chips?

Esta problemática está afectando muchísimo a nuestra industria y a muchas otras, pues los semiconductores se instalan en todo tipo de productos. Desgraciadamente, es una crisis que no tiene rápida solución. Primero, es una solución muy costosa y, por otro lado, Europa ya se está planteando la construcción de plantas de semiconductores porque nos hemos dado cuenta que depender de otros no es lo más idóneo. Para abrir una planta de semiconductores hace falta mucho dinero y dos o tres años de trabajos por lo menos. No es el año que se necesita para levantar una fábrica de componentes. A este problema muy complejo hay que sumar el del aumento del precio de los materiales, de los costes logísticos... Vivimos en una tormenta perfecta y, como leí el otro día en un titular en la prensa económica, '¿qué más le puede pasar al sector de la automoción?' Recuerdo, además, que este año se ha subido el impuesto de matriculación... Somos un sector que ha superado muchísimas crisis, que cuenta con mucha empresa pequeña pero también con otras grandes, y que siempre ha estado ahí. No nos asusta trabajar y saldremos de esta claramente.

¿Tendremos más ERTE en 2022 para compensar los parones de producción por falta de semiconductores?

Sí, son fundamentales para que podamos asegurar el empleo. El sector de la automoción aporta el 11% del PIBespañol, cerca de 2 millones de trabajadores. Sobre todo para la pyme, este mecanismo de regulación laboral es importantísimo. Seguiremos viendo la evolución de los mercados, tanto el nacional como el de exportación, muy importante para nosotros porque el 60% de lo que producimos en España sale fuera. Al final, lo que nos interesa a todos es el mantenimiento del empleo, que es la base de todo.

¿Se están produciendo avances importantes y reales en el automóvil en la lucha contra el cambio climático?

La industria de la automoción está a la vanguardia y ha sido la primera en trabajar durante muchos años en el proceso de descarbonización. Observo con cierta sonrisa a aquellos que han demonizado una industria que lleva muchos años trabajando en, entre otros campos, menos emisiones contaminantes, aligerar el peso de los componentes, aumentar la seguridad... Tenemos metido en nuestro ADNeste objetivo y, de repente, Bruselas se ha despertado. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Recuerdo, con 24 años, que López de Arriortúa [el que fuera vicepresidente de General Motors y posteriormente de Volkswagen] me hizo probar un Golf eléctrico, con solo dos pedales (cuando aún no había coches automáticos) y con un motor que no se oía nada. Entonces me dijeron que era el futuro... Quiero decir con esto que el sector lleva estudiando el coche eléctrico desde hace muchísimo tiempo. Que los políticos no nos digan que somos los malos, llevamos muchos años preocupados y trabajando en la lucha contra el cambio climático. Se ha iniciado un camino desde Bruselas que no tiene vuelta atrás y se va a hacer, en todos los sectores. Nosotros no somos el único responsable de todas las emisiones que se producen a nivel mundial. Ayudemos al sector que lleva muchos años trabajando en esta línea.

¿Ve futuro a una plaza industrial como Burgos en este contexto de cambio de modelo productivo?

En todas las crisis se ha demostrado que los países y las regiones industrializadas son las que siguen adelante. La industria es esencial para cualquier país, región o ciudad. La clave para que Burgos mantenga su posición en el futuro está en que siga actuando en entornos competitivos, desde el punto de vista laboral, en infraestructuras, en costes logísticos o en digitalización. Ante los importantes desafíos que tiene el sector por delante, los grandes polos industriales debe mejorar su eficiencia y su productividad. Todo lo que puedan ayudar las instituciones y gobiernos tiene que ir por esta línea. Dicho esto, por las empresas no hay que preocuparse, saben dónde ir, dónde vender su producto y lo que tienen que hacer. Hay que facilitarlas la flexibilidad, los costes laborales interesantes, la logística y todo lo que acompaña a la industria.

¿Cómo ve Burgos, su ciudad?

Soy muy feliz en Burgos, me aporta una gran tranquilidad, salvo por su clima. Pero el mundo no acaba en la estatua del Cid, hay un mundo más allá. Los burgaleses se tienen que abrir más al mundo, deben hacer más cosas fuera. Nuestra gente de Antolin se mueve por todo el mundo, sean operarios, ingenieros o directivos, y hemos colaborado en la integración de gente de todo el mundo en Burgos. Hemos colaborado mucho en la internacionalización de la ciudad, pero tenemos que sacar la ciudad fuera, vendernos y venderla mejor. Somos una de las ciudades con más industria per capita pero cuando consultas en internet, la industria aparece tras páginas de Catedral y morcilla... Insisto, tenemos que vendernos más fuera para atraer talento y, como reivindicación personal, hay que ubicar en la ciudad un colegio internacional.

(La entrevista completa en la edición en papel de hoy de Diario de Burgos)