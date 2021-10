Pacientes sin consulta en Los Cubos al faltar dos pediatras

La baja de un pediatra del centro de salud de Los Cubos ha coincidido con un traslado y, dado que las plantillas están muy ajustadas, la Gerencia de Atención Primaria no ha podido sustituir a estos especialistas. Eso ha provocado que los facultativos de los centros de salud afectados por estas ausencias hayan asumido los cupos de los compañeros que no están, aunque en el caso de Los Cubos la realidad es que en estos momentos no es posible conseguir cita con pediatría. Ayer, de hecho, la aplicación no daba hora ni siquiera para el 18 de octubre. «No hay huecos libres en la agenda del profesional o del procedimiento seleccionado en el período prefijado», indicaba la aplicación y, a quienes han llamado por teléfono estos días pasados, se les ha llegado a indicar que acudan a las urgencias del HUBUsi el problema «es urgente».

La situación es conocida por la Gerencia de Atención Primaria y fuentes oficiales destacaron que se estaba trabajando en ello con la confianza de contar con «una solución parcial» el próximo lunes y definitiva a primeros de noviembre. Sin embargo, vecinos con tarjeta sanitaria en este centro de salud (parte del casco histórico, San Pedro de la Fuente y Fuentecillas) y vinculados a la Plataforma por la Sanidad Pública lanzaron ayer una advertencia: «Si en una semana no se soluciona, habrá movilizaciones vecinales», dijo Javier Albo, afirmaron que «nos sentimos maltratados y perjudicados con respecto a otros centros de salud».

Ayer no se pudo ampliar más información acerca de la medida más inmediata para paliar las demoras provocadas por la baja y el traslado, pero en otras ocasiones en las que ocurrió algo parecido, Primaria pidió apoyo voluntario a otros pediatras, sobre todo del hospital, para que cubrieran horas de asistencia en centros de salud con falta de especialistas. Una cuestión que era muy acuciante en toda la provincia en los otoños de 2018 y 2019 y que, de hecho, se arrastra desde entonces, porque solo dos semanas antes de que la pandemia eclosionara, en las consultas de la provincia faltaban ocho pediatras. La urgencia se pudo solucionar con contrataciones temporales y, ya con Verónica Casado al frente de la Consejería de Sanidad, se recurrió a la convocatoria de la oposición y a los demandados concursos de traslados que no incorporan nuevos profesionales pero que sí estabilizan a los que ya estaban trabajando.

Estas medidas, sin embargo, han sido insuficientes y ha habido momentos en las que han sido especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria quienes se han hecho cargo de consultas de Pediatría. Esto ha ocurrido, sobre todo, en centros de salud de pueblos, ya que en la capital, en los momentos más acuciantes, se pudo solventar la urgencia con apoyo de pediatras del HUBU.

Pero la mayoría de los centros de salud de la capital han tenido problemas de este tipo en algún momento y, en Los Cubos, en más de una ocasión. De ahí que Albo insistiera en que se sienten «maltratados»por la Gerencia de Atención Primaria. Pacientes del centro de salud explicaron a DB que las revisiones periódicas de los críos se están aplazando y otros añadieron que hay casos en los que está siendo enfermería quien se hace cargo de los pacientes, siempre dentro del ámbito de sus competencias. Y, si exceden, se deriva a Urgencias.