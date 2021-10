Sacyl avala el cierre del consultorio de Villalonquéjar

Los vecinos del barrio de Villalonquéjar tienen muy complicado que el consultorio médico, ubicado en las antiguas escuelas, vuelva a abrir sus puertas. Un informe elaborado por la técnico de Salud Pública de la Gerencia de Atención Primaria avala esta decisión al considerar que «no reúne las condiciones necesarias para prestar la asistencia adecuadamente», según informaron fuentes de Sacyl.

Las razones son que se trata de un espacio compartido dentro de un edificio con otros usos y no permite establecer un doble circuito de entrada y salida para los pacientes y tampoco cuenta con una dependencia diferenciada para enfermería. Por estos motivos se dejó de pasar consulta en mayo de 2021 y se acordó que la atención a los vecinos se prestara en Quintanadueñas, un consultorio al que la población de Villalonquéjar ya acudía, según Sacyl, de manera preferente.

Los residentes no se conforman y recuerdan que en el edificio hay espacio para poder acondicionarlo como sala de enfermería al tiempo que recuerdan que este servicio únicamente se presta un día al mes y en horario distinto al del médico, de modo que se limpia convenientemente y hasta ahora no ha habido problema en compartirla. «Si se necesitan hacer obras que den un tiempo para hacerlas no hay problema», indicaron los residentes en el barrio periférico en el que están censadas 180 personas.

Durante la pandemia se vieron obligados a acudir a Quintanadueñas pero ahora pensaban que podían seguir recibiendo atención en su consultorio médico dos días a la semana pero no ha sido así, de modo que han iniciado una campaña de recogida de firmas tanto de manera física como virtual a través de la plataforma change.org para evita el cierre del consultorio.

Esta decisión está perjudicando fundamentalmente a las personas más mayores del barrio que no tienen vehículo para desplazarse hasta Quintanadueñas, a seis kilómetros, ni tampoco autobús. Por ello, exigen que al menos se les ponga un autobús o taxi para acudir a esta localidad y no tener que depender de familiares o vecinos para desplazarse.

Desde Sacyl consideran que Atención Primaria no es el interlocutor adecuado para canalizar las quejas sino el consejo de salud de la zona básica de salud, que en este caso es Burgos Rural Norte, donde están representado todos los agentes implicados y se conocen al detalle las necesidades y recursos.

barrios o pueblos. En la actualidad tres barrios periféricos contaban con consultorio médico hasta ahora: Villafría, Villatoro y Villalonquéjar. Todos ellos fueron pueblos que luego se convirtieron en barrios pero conservaron esta dotación sanitaria.

Los de Villatoro y Villafría se mantienen dado que aunque también están ubicados en las antiguas escuelas de estas localidades cuentan con dos circuitos de entrada y de salida, un requisito que instauró el Sacyl con motivo de la pandemia y que ha sido alegado para que los consultorios médicos rurales echaran el cierre al no cumplir con esta condición.

Lo cierto es que a pesar de este contratiempo los residentes en Villalonquéjar seguirán peleando por mantener esta dotación sanitaria que llevan usando desde hace más de treinta años.

Los ánimos de los residentes están muy exaltados con el cierre, dado que consideran que es un servicio público fundamental y que da mucha tranquilidad a los residentes más mayores que no se manejan bien con el teléfono para solicitar cita previa ni con la aplicación móvil Sacyl Conecta.