Arroz contra cenizas

Era la una y media de la tarde y el batallón de cocineros y ayudantes que horas antes había tomado la plaza de San Juan no daba abasto. Mientras unos rehogaban el pollo y el tomate, otros picaban ajos y los de más allá vigilaban para que el arroz no se pasara. Al otro lado de la valla, miles de ciudadanos, que antes había pasado por la taquilla para adquirir por seis euros el ticket que daba derecho a una ración de paella, pan y un plátano, esperaban pacientes su turno. El presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Burgos (Acorebu), Fernando Llorente, estaba muy emocionado por la respuesta y vigilaba que todo estuviera en su sitio. «Nos esperábamos una buena acogida por parte de la ciudad pero esto está siendo increíble», explicaba. Las raciones previstas, entre 2.500 y 2.800 (finalmente fueron 2.890) iban vendiéndose a la velocidad de la luz y la cola de personas daba la vuelta al Monasterio de San Juan.

¿El objetivo? Conseguir fondos destinados a la organización no gubernamental World Central Kitchen, del cocinero asturiano afincado en Estados Unidos, José Andrés, y al trabajo que está haciendo con las personas damnificadas por el volcán de La Palma, que lleva ya más de un mes en permanente erupción. Para ello, los cocineros burgaleses se sirvieron de 300 kilos de arroz acompañado de langostinos, gambas, mejillones, calamares, pollo y verduras y se dieron un importante madrugón porque no había amanecido y ya estaba trajinando en las cocinas al aire libre que, por cierto, no resultó aún demasiado frío como para que fuera incómodo estar a la cola.

También ayudaba la buena voluntad del speaker, que estuvo poniendo canciones de verbena sin parar, leyendo whatsapp que le llegaban desde la isla bonita agradeciendo el gesto y reconociendo la generosidad de todos los presentes. Como ya es habitual en esta ciudad nadie bailaba, la de aquí es una generosidad sobria.

Una cocinera y dos cocineros le dan los últimos detalles al guiso para que quede en su punto. - Foto: Christian Castrillo

Números premiados. Con los números que acompañaban a cada uno de los tickets, la asociación organizadora realizó un sorteo de seis camisetas del club de baloncesto San Pablo Burgos-CB Miraflores, tres balones de fútbol y un lote de productos del bar Con Sentidos (c/San Lesmes). En este establecimiento, precisamente, se podrán recoger los premios presentando los boletos ganadores. Los afortunados fueron: 0384, 0890, 2.439, 1.282, 0162, 0292 y 1.780 (que se llevarán una camiseta), 1.133, 2.119 y 2.604 (que han ganado unos balones) y el 2.561, que se llevará el lote de vermú del Con Sentidos. Las personas agraciadas tienen hasta el miércoles, 20, a las 22 horas para retirar sus premios.