La Arandina recupera su cita ante La Granja

Partido de recuperación para la Arandina. El conjunto ribereño recibe esta tarde en el Estadio municipal El Montecillo al CD La Granja (18.00h.), en encuentro correspondiente a la jornada número doce de liga, y en cita a su vez que ya tuvo que ser aplazada el pasado mes de enero por los efectos derivados del temporal ‘Filomena’.

El choque, que paradójicamente se disputará en el calendario fuera de sitio al igual que ya ocurriera con el de la primera vuelta (entonces tuvo que suspenderse por un brote de COVID-19 en la plantilla blanquiazul), supondrá para ambos equipos actualizar su situación en la tabla y, en el caso de la Arandina, además, poner de manifiesto que su trayectoria como candidato al ascenso -o al menos al playoff-, sigue estando al alza tras acumular, con el reciente empate en Castañares, cinco jornadas consecutivas sin perder.

Para que eso ocurra, los pupilos de Álex Izquierdo deberán volver a superarse esta tarde no obstante. A sí mismos y a un rival que, pese a aterrizar a orillas del Duero en una situación diametralmente opuesta a la que exhibe el cuadro burgalés (los del Real Sitio únicamente han logrado sumar en el último mes de competición un triunfo a su casillero, en El Hospital ante el Almazán; 2-0), a buen seguro pondrá las cosas complicadas a sus intereses.

Esa visión comparte también el técnico Álex Izquierdo para quien, a pesar de los recientes resultados cosechados, La Granja no será hoy un rival fácil. «Es cierto que no llegan en una dinámica de resultados muy positiva» ha valorado, «pero la mayoría de sus últimos partidos han sido con resultados muy ajustados». Incluso contra la Segoviana, cita de la que destaca, «tuvieron varias oportunidades para haberse puesto por delante», y en la que los granjeños acabaron cediendo en los últimos diez minutos.

También recela el preparador de la Arandina de la situación que pueda presentar esta tarde la plantilla de Ricardo de Andrés en El Montecillo. Es consciente de que, al tratarse de un encuentro a disputar entre semana, su rival estará más condicionado por los horarios y el trabajo fuera del deporte que puedan tener sus futbolistas, pero aún así, Izquierdo señala, «seguro que vendrán con un once competitivo».

Más que nada porque, sentencia, «a pesar de que puedan tener alguna baja para el partido, que no creo que sean muchas, son un equipo bastante profundo en relación a los jugadores que suelen participar sobre el césped». Esto es, que los azulones, afirma, suelen utilizar diferentes piezas para no depender de «un once tipo». Por ello, expone, «si no damos al partido la importancia que se merece, pueden pegarnos un buen susto».

CONVOCATORIA. Precisamente para tratar de evitar esa situación problemática y seguir sumando puntos de cara a entrar con garantías en la segunda fase de la competición, el técnico ribereño podrá contar hoy con la práctica totalidad de su plantilla. Eso incluye también al canterano Diego Pérez (regresa al equipo tras reincorporarse del juvenil), y a los tocados Zazu y Sagüés. Precisamente estos últimos ya se encuentran recuperados de sus respectivas dolencias, por lo que su presencia en el once dependerá únicamente de si Izquierdo lo estima oportuno.