Primer test de la temporada

El Hereda San Pablo inicia esta tarde sus partidos de preparación para la temporada 2021-2022. Sobre la pista el nuevo proyecto del club burgalés, con Zan Tabak al mando y numerosas novedades en su plantilla. Y por delante, una temporada ilusionante, con la Liga Endesa y la Basketball Champions League como grandes objetivos. En este primer test el rival será el Urbas Fuenlabrada. El partido se jugará a las 19,30 horas en el polideportivo El Plantío a puerta cerrada.

La nueva plantilla del San Pablo presenta hasta seis caras nuevas con retoques en todas sus posiciones. En el puesto de base Aleksej Nikolic acompañará a Renfroe; en el juego exterior McGee, Marc García y Dani Díez serán las grandes novedades, mientras que por dentro Braimoh y Zack acompañarán a Kravic y Salash.

Para el partido de esta tarde, Tabak podrá contar con 11 de los 12 jugadores de su plantilla. La única ausencia es la de Renfroe, que sigue participando en la Liga de Puerto Rico. El último jugador en incorporarse ha sido Nikolic, después de disfrutar de unos días de descanso tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tabak recordó en las horas previas al partido el estado actual de la plantilla, «con 9 entrenamientos a nivel táctico». «Esto quiere decir que todavía estamos en el inicio, con algunos jugadores que tienen uno o dos entrenamientos. Estamos trabajando con varios jugadores del segundo equipo y sin ellos no sería posible. Ahora mismo no hay nada negativo, estamos donde necesitamos estar. Estamos intentando conocer a los jugadores porque una cosa es verlos en el vídeo, otra diferente es verlo en los entrenamientos y otra bien distinta en los partidos, sobre todo los que no han estado en la ACB. Los que ya estaban el año pasado están asimilando los nuevos detalles de sistemas que estamos pidiendo. Es un grupo nuevo, un entrenador nuevo y estamos intentando hacer un equipo».

El técnico asegura que «jugarán todos si no pasa nada, por eso son partidos de pretemporada»; y se muestra satisfecho con su plantilla.

«Estoy contento con los jugadores, pero todavía es pronto. Como equipo no puedo decirlo porque no vamos a saberlo hasta que no comencemos a competir de verdad. No solo nosotros tenemos novedades. Por dinámica, en los últimos 10-15 años se producen muchos cambios en las plantillas y se sabrá dónde estamos cuando comencemos a competir».

En este sentido, asegura que es pronto para avanzar las características de juego que desea: «Una cosa es lo que me gusta a mí y otra lo que seamos capaces de hacer. Hay que adaptarse a los jugadores que tenemos. Pasé dos años en Polonia, me gustan los chuletones pero allí no hay chuletones. Debes adaptarte a lo que hay y necesito conocer a mis jugadores. Hay una cosa muy importante, los requisitos defensivos. Siempre me he considerado un entrenador que apuesta mucho por la defensa y lo intentaremos hacer este año, aunque lógicamente también necesitamos jugadores que lo hagan bien en ataque. Decir ahora cómo va a jugar el equipo es demasiado temprano. Vamos a esperar a que todo se asiente, que vengan todos».

Tabak cree que es prematuro analizar el nivel de sus rivales: «Hay algunos equipos que son más fuertes que en años anteriores, otros no lo parecen, pero hasta que no se empiece a competir no veremos claramente cómo están los rivales. La Liga ACB es muy distinta al resto de Ligas, se juega de una manera distinta. Fichas a jugadores que han dominado en ligas fuera de España y cuando llegan aquí no rinden igual, no se adaptan a este estilo».

El partido de hoy es a puerta cerrada y habrá que esperar para saber el número de aficionados que podrán ver los partidos: «Una de las dificultades que tienen los equipos cuando vienen a Burgos es que el pabellón está lleno, tiene al sexto jugador. Sería muy positivo tener más del 30%. Un pabellón lleno, con gente apretando, es muy importante».