La inmunización contra la covid vuelve al Coliseum

Las personas que tengan cita para recibir la primera o la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir del próximo lunes, 4 de octubre, serán convocadas en el Coliseum y no en el polideportivo de la UBU. La Gerencia de Atención Primaria deja libre este pabellón, que ha empleado durante seis meses seguidos, al haber terminado con las convocatorias masivas.

La campaña de inmunización frente a la covid, no obstante, sigue adelante, pero ahora ya no hay citaciones generales en función de la franja de edad, sino que son las personas que todavía no han recibido pinchazo alguno quienes piden cita en la página web de Sacyl para iniciar la pauta correspondiente.

Así, el porcentaje de población que puede generar anticuerpos gracias a la vacuna sigue aumentando, con un 78,6% de población que ya ha recibido las dos dosis y un 81,2% que, al menos, tiene la primera.

Es una cobertura amplísima, propia de inoculaciones incluidas en el calendario infantil, y que, a priori, está cumpliendo con el objetivo de evitar el desarrollo de formas graves de enfermedad en caso de contagio (...).

