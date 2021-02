Nuevos bonos al consumo, en marzo y solo para el comercio

Los comerciantes llevan tiempo urgiendo al Ayuntamiento a que ponga en marcha una nueva campaña de bonos al consumo tras el éxito de la primera en noviembre. La concejala de este área, Rosa Niño, avanza su intención de que esta pueda lanzarse a finales del mes de marzo, si bien reconoce que los plazos están ajustados ya que debe activarse todo el procedimiento y «agilizar» la plataforma de gestión para que los empresarios no tengan problemas a la hora de registrar los cheques recibidos para después proceder a su reembolso.

La campaña inicial incluía a este sector y también al de la hostelería, que no pudo beneficiarse de ella por las medidas restrictivas de la Junta. Sin embargo, esta próxima solo irá dirigida al comercio, a pesar de que inicialmente no se había realizado esta distinción, y será financiada con los 500.000 euros de remanente que no se gastaron para ese fin en la primera. «Se decidió que se destinara al comercio porque los hosteleros aseguraron que los bonos no les compensaban», explica en referencia a que su importe fuera de 10 euros.

Niño precisa que el segundo plan de crisis, donde se contempla una partida de 1,5 millones para bonos al consumo, el reparto será de 500.000 euros para el primer colectivo y de un millón para el segundo. Esto significa que posiblemente la campaña de la hostelería, que cambiará el formato y establecerá un máximo de 15 cheques de cinco euros, se retrasará al no estar aprobado el presupuesto, aunque la concejala considera que lo ideal pasa por que lanzaran a la vez.

Las asociaciones de comerciantes reclaman que la campaña se ponga en marcha «cuanto antes» debido a la situación que atraviesa el sector. «Las ventas, especialmente, las del equipamiento del hogar están paralizadas y necesitan reactivarse», subraya la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, poniendo el foco en las consecuencias negativas que ha tenido para el colectivo el toque de queda a las ocho de la tarde y la escasa actividad de bares y restaurantes, que solo pueden dar servicio en las terrazas.

La agrupación Zona G de Gamonal se manifiesta en el mismo sentido, valorando positivamente la fecha de finales de marzo. «Vendrá bien de cara a la nueva temporada de primavera-verano», sostiene su gerente, Borja García. La nueva campaña establece un máximo de 15 bonos por ciudadano, en lugar de los 24 de la primera, por importe de 10 euros cada uno para que puedan beneficiarse el mayor número de burgaleses y tiendas.

Los bonos al consumo se abordaron en la reunión de la comisión de seguimiento del plan de apoyo al comercio, en la que también participaron la Cámara, la FAE y Centro Burgos. Durante el encuentro, representantes de estas entidades se quejaron de la tardanza con la que han llegado los convenios que mantienen con el Ayuntamiento para la realización de acciones de formación o promoción. «A nadie le gusta trabajar con riesgo», dijo Fontecha, en referencia a que firmó en diciembre. La intención municipal es que en 2021 pueda adelantarse a mayo, «con lo que estaremos más tranquilos».