Movistar+ vive un año más la emoción de la gala de los Oscar

Movistar+ recibe la 93 edición de los Oscar de Hollywood, un año más, por todo lo alto. La noche del próximo domingo al lunes comenzará en Movistar Estrenos y en #0, simultáneamente, la emisión del programa especial La noche de los Oscar, que repasará las candidaturas a partir de las 23,45 horas. Posteriormente, tendrá lugar la alfombra roja (00,30 horas), mientras que la gala de entrega de premios empezará a las dos de la madrugada.

El evento más importante del cine, que en esta ocasión se retransmitirá desde diferentes localizaciones -incluyendo el famoso Dolby Theater de Hollywood y la histórica Union Station de Los Ángeles-, será la mayor reunión de estrellas del firmamento cinematográfico. Desde los estudios de Movistar+ en Madrid y en conexión con Los Ángeles, un año más se vivirá la emoción de una ceremonia que, en esta edición, contará con la presencia de las españolas María del Puy Alvarado y Marisa Fernández Armenteros.

María Guerra y Pepa Blanes, presentadoras de Ver-Mú, estarán al frente de la retransmisión de la edición número 93 de los galardones de Hollywood. Desde Los Ángeles, Cristina Teva y Gui de Mulder estarán, como cada año, al pie de la alfombra roja. En el plató de Movistar+ contarán con los comentarios de los periodistas Alberto Rey, Juan Sanguino, además de la experta en redes sociales Elena Neira. Laia Portaceli será la reportera itinerante que visitará la casa de varios famosos y contará cómo viven la noche. A su vez, desde los perfiles de Movistar+ los espectadores podrán enviar fotos o videos de cómo siguen la ceremonia, con el hashtag #AlfombrillaRoja.

Y el lunes 26 de abril, en prime time, Movistar Estrenos emitirá un programa resumen con los mejores momentos del evento, además del balance de la misma en Ver-Mú Diario.

Grandes favoritas

Las películas y cortometrajes que ya ofrece o llegarán próximamente a Movistar+ han conseguido un total de 44 nominaciones.

El padre, el drama familiar que podría otorgar el segundo Oscar a Anthony Hopkins y Olivia Colman, parte con seis nominaciones en total. Minari. Historia de mi familia, ganadora en el Festival de Sundance (Mejor película y Premio del público) y recientemente galardonada con el Globo de Oro a Mejor película en lengua no inglesa, también opta a seis estatuillas. Igualmente, Judas and the Black Messiah cuenta con el mismo número de nominaciones en categorías importantes.

Además, la actriz Carey Mulligan podría recibir la tan ansiada estatuilla a Mejor actriz, por Una joven prometedora, una comedia negra que cuenta con un total de cinco nominaciones.

También han resultado nominadas Otra ronda y La Oveja Shaun. La Película: Granjaguedón, además de Tenet, Emma y Pinocho, en el servicio bajo demanda de Movistar+. Por su parte, el cortometraje de animación Genius Loci y el corto de ficción Ojo blanco también nominados, están asimismo disponibles en Movistar+. A las películas que ya se pueden disfrutar en Movistar+ hay que añadir los 16 títulos de Netflix nominados en esta edición de los Oscar, entre las que se encuentran Mank y El juicio de los 7 de Chicago. Además, hay que sumar los seis títulos nominados de Disney+, como Mulán o Soul.

Asimismo, la plataforma ofrece hasta finales de mes un pop up channel dedicado íntegramente a la emisión de cintas ganadoras de la estatuilla dorada. Un repaso por el gran cine de las últimas décadas con títulos como Parásitos, The Artist, En tierra hostil o 12 años de esclavitud, y que abarca hasta clásicos como El Padrino, Salvar al soldado Ryan o De aquí a la eternidad.