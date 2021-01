"Me da mucha pena que se pierdan las tradiciones del pueblo"

Estanislao Villalmanzo, Tanis para sus vecinos, pertenece a una de esas generaciones que aún permanecen arraigadas a la tierra, a los pueblos que les vieron nacer, y a las tradiciones que intentan conservar, a pesar de la despoblación y, en algunos casos, del desinterés de las nuevas generaciones en preservar este patrimonio inmaterial, que se transmite de generación en generación hasta que se rompe el último eslabón de la cadena custodia. Esto último es lo que ocurrirá, salvo milagro, en Zael con una de sus más arraigadas tradiciones, el ‘Ne recorderis’, un responso cantado en latín que entona y dirige Tanis, al que le responden los que asisten a los funerales.

«También se canta los días de ánimas», apunta el guardián de este canto, a la vez que apunta la hipótesis de que trate de un cantar «mozárabe, de cuando estaban en Villalmanzo, y que aquí comenzó cantando el cura en la iglesia y después lo cantó Maximiano Rebollares, que ha sido alcalde y ahora tiene noventa años, que es el que me enseñó y que cuando se murió su cuñado Juanito me dijo que lo tenía que cantar yo y hasta hoy». Cincuenta años cantando el Ne recorderis, «y dicen que lo hago bien», apunta orgulloso de mantener el testigo que en su día la pasaron.

Este es el único canto en latín que sigue vivo en el pueblo, confiesa Tanis, quien recuerda que antes también entonaban en la iglesia «el miserere, el guirigatus, el calvario y en la misa de fiestas, que era la principal, los quiris (Kyrie eleison) y así ha sido siempre con Maximiano, pero ahora ya no se cantan, solo el Ne recorderis», lamenta, a la vez que asegura que «nadie pone interés para continuar con esta y otras tradiciones que creo que se perderán, no hay relevo y los jóvenes no quieren saber nada de esto, tengo una sobrina que canta que es una maravilla y la gusta hacerlo en la iglesia, hasta compuso un himno a Zael, pero nada... y tampoco sus compañeras del coro parroquial». Hace una pausa en su relato y sin mediar palabra se arranca a cantar el Ne recorderis, su parte y la de los vecinos, en un intento de perpetuar en el tiempo un canto que conoció de niño y al que ha estado ligado toda su vida, «desde que empecé de monaguillo, estuve hasta los 16 años, y hasta ahora que estoy prácticamente solo». Una afirmación que no deja de sorprender en un pueblo que, asegura, «es muy cantarín, hay mucha afición y las mujeres del coro parroquial ensayan los sábados».

