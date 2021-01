La Junta necesitará "meses" para estudiar el Tecnológico

Pese a que la empresa Civil 4 acaba de entregar a la Junta el proyecto de adecuación del Parque Tecnológico, que llevaba elaborando durante el último medio año, la reactivación -entendida como la vuelta de las obras- de la infraestructura queda aún muy lejos.Es más, según apuntan fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, una vez con el estudio de ingeniería en la mano la licitación no será inmediata, ya que antes los técnicos de la administración deberán revisar y reajustar todos los términos que se plantean en el documento.En palabras claras, queda aún un proceso que durará «meses» hasta que finalmente se puedan sacar a licitación los trabajos.

Desde la Junta no se aventuran a pronosticar cuándo podría salir a concurso el contrato para la vuelta de las obras, aunque está claro que no será pronto. Una vez se inicie la concurrencia de empresas habrá que esperar entre 6 y 8 meses, según confirmaba el consejero de Presidencia Ángel Ibáñez en una entrevista publicada por este periódico el pasado domingo.Todo ello aboca a que no será hasta el 2022 cuando puedan arrancar las obras, siempre y cuando no se paralice o atasque ningún de los procesos administrativos pendientes.

La Consejería de Economía y Hacienda calcula que los trabajos de adecuación de la primera fase del Parque Tecnológico, la más próxima al discurrir de la A-1, se alargarán como mínimo 24 meses, lo que aboca a que no estarán terminados hasta, como mínimo, 2024, previo desembolso de aproximadamente 23 millones de euros.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)