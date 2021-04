"El Baskonia es un auténtico rodillo"

Tras la importante victoria ante el Joventut de ayer y sin apenas tiempo para descansar y preparar el próximo partido, el San Pablo visita mañana la cancha del Baskonia, cuarto clasificado en la Liga Endesa. Joan Peñarroya destaca las cualidades del equipo vasco y, sobre todo, su capacidad para mantener un ritmo muy alto durante todo el partido. «Tiene muy definida su forma de jugar, con un gran mérito al compaginar la Liga con la Euroliga, con la energía, agresividad y ritmo ofensivo y defensivo con el que juegan. Sabemos la importancia de muchos de sus jugadores pero yo destacaría la energía con la que juegan cada 48-72 horas y ahí es donde rompen la mayoría de los partidos. Son un auténtico rodillo, que juega con una energía defensiva y ofensiva que los hace diferentes», ha explicado.

El técnico del San Pablo ha reiterado la importancia de la victoria del viernes ante el Joventut: «Nos ha venido muy bien y sobre todo la forma de conseguirla. El equipo no estaba acostumbrado a estas derrotas consecutivas. En el segundo cuarto tuvimos un nivel defensivo excelente y rompimos el partido. Conseguir el triunfo de esa forma, con esa actividad defensiva, nos refuerza».

Peñarroya recuerda todo lo que ha pasado el San Pablo en las últimas semanas: «Mañana se acaba el Tourmalet que teníamos marcado cuando se produjo el segundo brote de la COVID en nuestro equipo, que afectó a cinco jugadores, no a dos. Salimos de estar en casa y vamos a jugar once partidos en 26 partidos, sin haber podido entrenar, sin poder recuperar jugadores. Nos preocupaba este periodo y hemos sacado adelante partidos muy importantes como los que nos dieron la clasificación para la Final Eight. Nos gustaría haber jugado contra Baskonia en una situación de luchar con ellos por esa tercera o cuarta posición, pero estamos bastante satisfechos de cómo hemos afrontado estos 11 partidos en 26 días saliendo de un COVID de cinco jugadores y sin tiempo para hacer nada».

«Llevamos 18 victorias, 11 derrotas; hemos pasado dos brotes de COVID, estamos en la Final Eight, hemos ganado dos títulos y hemos ido a la Copa del Rey. Incluso con una victoria es casi matemático que estemos en el play off. Me preocupa recuperar a mis jugadores, parecernos cada vez más al equipo de hace dos meses. En este periodo hemos perdido la opción de estar más igualados en el casillero de victorias y derrotas con equipos que van por delante y nos han sacado ventaja. Creo que cada día vamos a estar mejor, esos son los síntomas que traslada el equipo y eso es una buena noticia para nosotros», ha concluido.