Vallan la salida de Bomberos por desprendimientos

La puerta principal del Parque de Bomberos, por la que suelen salir los camiones cuando tienen que acudir a alguna llamada, ha estado una semana vallada y clausurada como medida de prevención por el desprendimiento de varias placas de la fachada. Los vehículos salen desde entonces por la calle Pozanos y no por la avenida de Cantabria. El Ayuntamiento ha apuntalado el edificio a la espera de que un estudio de arquitectura confeccione un proyecto para el arreglo total.

Aunque la probabilidad de que las placas terminen cayendo, pues simplemente los Bomberos observaron un movimiento, los técnicos del parque decidieron no utilizar la salida principal para evitar riesgos innecesarios. No obstante, la concejala de Seguridad Ciudadana, Blanca Carpintero, advierte que si la llamada a la que tienen que acudir es urgente uno de los efectivos retira la valla para que puedan salir los camiones para después volverla a colocar. Si no es una emergencia, lo hacen por la trasera. Para acudir más rápido a la intervención, se ha cambiado la frecuencia de los semáforos.

El pasado lunes acudió un estudio de arquitectura para analizar el estado de la fachada en aras de acometer un proyecto que quedará a expensas de alguna modificación presupuestaria. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha colocado tirantes de sujeción como medida provisional.

El equipo de Gobierno aprovechará este proyecto de reparación de la fachada de la base de los Bomberos para dotar de una partida económica al espacio del párking en el que la Policía Local desarrolla la parte práctica de la formación vial con los niños. La intención es adecentar el pavimento, que está desde hace tiempo en un estado paupérrimo.