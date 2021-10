El PP reitera que es un error mantener al gerente del HUBU

El presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, ha vuelto a cargar esta mañana contra la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, cuya dirección recae en Cs, para expresar que es "una equivocación" la decisión de ratificar en el cargo al gerente del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), José María Romo.

Suárez ha lamentado que las listas de espera del HUBU son más larga que en otras provincias. "Estamos peor que hace dos años, que se nos han ido prácticamente 20 jefes de servicio por distintas razones y eso no es un objetivo. No puede ser parte de la función pública de un servicio sanitario de primer nivel como es y o sigue siendo el HUBU".

El líder de los populares en la provincia ha lamentado que la consejera de Sanidad, Verónica Casado, no haya respondido a la carta que le enviaron para pedir el cese de Romo más allá de que públicamente hayan expresado su idea de "mantener esa dirección del Hospital. Creemos que se equivocan y en tanto no cambien las circunstancias por las cuales el PP de Burgos ha dicho lo que ha dicho seguiremos diciendo lo mismo. Seguimos diciendo que tienen que tomar decisiones, que tienen que girar 180 grados y hasta ahora han sido más los desatinos que los aciertos en la dirección del HUBU en Burgos y en lo que representa en todo el territorio provincial".

Respecto a la visita a Burgos del portavoz de la Junta, Franciso Igea, lo que "decimos es que ese fue un movimiento inteligente ya que siempre que alguien tiene una responsabilidad y se acerca al territorio a preguntar se puede llevar conclusiones diferentes a las que tiene ya preconcebidas. Pero lo tiene que hacer, es preguntar a los usuarios, a los facultativos, al resto de grupo políticos que hacen y ejercen su actividad política aquí en Burgos. Posiblemente las sensaciones que se lleve sean muy diferentes a las que ha traído", ha manifestado.

Convencido de su postura, Suárez ah defendido que "hemos sido pacientes ya que hemos esperado prácticamente dos años a analizar las cuestiones con perspectiva. Seguimos diciendo que la dirección del HUBU estaba en buenas manos hace unos ejercicios, que hubo unos cambios que evidentemente son legítimos ya que la gente entra a gobernar y tiene que marcar su rumbo, su dirección pero el resultado es negativo".

Las críticas del PP no se quedan en Romo. "No solo estamos en un planteamiento con respecto a la gestión del HUBU sino también en una transformación absoluta de las circunstancias de la sanidad rural y primaria, lo que trasladamos es un mensaje a la Junta. Con esto no pretendemos desestabilizar ni justificar nada que se nos haya pedido. Lo que estamos haciendo es un análisis certero y real de lo que está pasando en la dirección del HUBU y en la sanidad en Burgos. A partir de ahí nos dirigimos a quien es responsable que es la Consejería de Sanidad y su titular que es Verónica Casado".