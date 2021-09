El Rey Felipe VI ha trasladado "su solidaridad, cariño y afecto" a los miles de afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y les ha prometido que "no van a faltar ayudas" para que puedan recuperar sus vidas y la normalidad en la isla.

En unas declaraciones al término de la visita que ha realizado junto a la Reina Letizia y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Don Felipe se ha mostrado convencido de que "los palmeros saldrán adelante" ya que para ello contarán con el apoyo de todas las administraciones.

"Os quedáis con casi nada, de golpe, sin casas, sin enseres, sin ropa, sin recursos, sin trabajo, pero sí con la vida y la ayuda y la solidaridad de los demás", ha resaltado el Rey.

Los Reyes transmiten su apoyo a los evacuados en La Palma - Foto: Estefanía Briganty Europa Pres

Por ello, ha defendido la necesidad de "hacer todo lo que esté en nuestras manos para sacar adelante a estas familias, preservar su seguridad, garantizar su mañana y reconstruir en La Palma todo lo que la naturaleza se ha llevado, no quizá en el mismo lugar", al tiempo que ha reconocido que "habrá cosas que no se podrán recuperar". "No van a faltar ayudas", les ha asegurado al Rey a los afectados, resaltando el "compromiso claro" de todas las administraciones pero también de muchos ciudadanos, "tanto canarios como peninsulares que están haciendo lo posible para echar una mano".

La 'isla bonita' seguirá siéndolo

"Esta 'isla bonita', que es una joya, va a seguir siéndolo y seguro que los palmeros saldrán adelante", ha confiado el monarca, que ha reconocido que se trata de "una tragedia" que no va a olvidar y que no es fácil ponerse en la piel de quienes han perdido todo en los últimos días. Pero, ha insistido, "todas estas familias van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas, les tenemos que ayudar".

El Rey Felipe y la Reina Letizia conversan con agentes de la Guardia Civil en el centro de mando durante su visita a la isla de la Palma - Foto: Francisco Gomez

"Hoy no es fácil dar consuelo pero queremos con todo cariño dar esperanza, esperanza en que, paso a paso, con la ayuda de todos, van a poder reconstruir sus vidas", ha remachado Don Felipe.

También la Reina Letizia ha reconocido que le ha impactado "la tristeza de las familias" y el dolor que le han trasmitido sus interlocutores, que han coincidido en un mensaje: "No nos olvidéis".

Por otra parte, Don Felipe ha tenido palabras de elogio hacia el "trabajo incansable" que han realizado los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como Protección Civil y los voluntarios que, entre otros, están ayudando a los afectados, quienes han dado una lección de "capacidad y de humanidad". Además, ha mostrado su "particular orgullo" por la ciencia canaria y por el "trabajo importantísimo" que han realizado los científicos en esta tragedia, defendiendo la necesidad de "seguir apoyándolos y apoyando a la ciencia".

Los Reyes trasladan su agradecimiento a miembros del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, el Servicio Canario de Salud o la Cruz Roja, sanitarios y trabajadores del Ayuntamiento por la labor realizada - Foto: Estefanía Briganty

Encuentro con los evacuados

Don Felipe y Doña Letizia han iniciado su visita cerca de las 12.00, hora local, en el Acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde han podido conversar con algunas de las personas que permanecen alojadas en estas instalaciones tras haber sido evacuadas e interesarse por sus casos particulares.

Los Reyes se han acercado a algunos de ellos, principalmente personas de edad avanzada y con movilidad reducida, a quienes han saludado y han dado muestras de cercanía y apoyo ante las circunstancias que les ha tocado vivir, además de interesarse por su situación.

Los Reyes Felipe VI y Letizia conversan con un vecino mientras visitan este jueves en el acuartelamiento El Fuerte - Foto: Ramón de la Rocha

Uno de ellos, un anciano, no ha reconocido inicialmente al monarca, que se ha retirado un breve momento la mascarilla para que pudiera ver que era el Rey y que quien le acompañaba era la Reina Letizia. Otra de ellas le ha recitado una poesía.

A continuación, han aprovechado para saludar y conversar con representantes de los distintos cuerpos de seguridad y servicios que están participando en las labores de emergencia y evacuación, como el Ejército, la UME, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, los Bomberos así como el Servicio Canario de Salud o la Cruz Roja. A todos ellos les han trasladado su agradecimiento por la labor que están realizando de forma conjunta y en colaboración. "Gracias por el esfuerzo", les ha dicho la Reina Letizia. "Ánimo, porque esto todavía va a durar", ha subrayado Don Felipe.

Los Reyes Felipe y Letizia conversan con los presidentes de los gobiernos de España, Pedro Sánchez (c), y de Canarias, Ángel Víctor Torres (i) - Foto: Casa S.M. El Rey/Francisco Gomez

Acompañados por Sánchez y Torres

Durante toda su visita, los Reyes han estado acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, quienes también han aprovechado para departir tanto con los afectados como con los distintos efectivos.

Desde el acuartelamiento, se han trasladado a la sede del Cabildo, en la capital, para presidir la reunión diaria del Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (PEVOLCA). También han mantenido un encuentro con miembros de su Comité Científico.

Aquí, les han informado sobre la evolución de la erupción y los daños ocasionados por la misma, así como las distintas medidas que se están adoptando para mitigar en la medida de lo posible los estragos que está ocasionando la lava.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia hablan con varias personas evacuadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja - Foto: Estefanía Briganty Europa Pres

Posteriormente se han desplazado al puesto de mando avanzado, situado en el Centro Interpretación Caldera de Taburiente, para conocer la última hora sobre la erupción de los profesionales que la monitorizan al minuto.

Segundo encuentro con los afectados

Por último, los Reyes han acudido a Los Llanos de Aridane, donde han tenido ocasión de nuevo de hacer llegar su solidaridad y su apoyo a familias que han perdido sus viviendas así como a agricultores que han perdido sus cultivos.

Como durante la mañana, Don Felipe y Doña Letizia se han detenido a conversar con varios de ellos, algunos visiblemente emocionados y afectados, preguntándoles por su situación personal, escuchando con mucha atención sus explicaciones y trasladándoles mensajes de ánimo y apoyo.

La visita de los Reyes se ha prolongado más de lo que estaba previsto inicialmente, ya que sus majestades han querido dedicar más tiempo a estar con los damnificados y también a conocer todos los detalles de lo que está sucediendo en La Palma, donde hay 6.000 evacuados y más de 350 viviendas destruidas.

Los Reyes han estado pendientes en todo momento de la evolución de los acontecimientos en La Palma desde que se inició la erupción del Cumbre Vieja a primera hora de la tarde del domingo. Ese mismo día, Felipe VI habló tanto con el presidente del Gobierno como con el presidente canario. El lunes, durante un acto oficial, el Rey trasladó su "ánimo" a los palmeros.