Alfredo Sualdea, un 'killer' en formación en el Mirandés B

Si los aficionados del Mirandés pudieran ver los partidos del filial, seguramente más de uno hubiera pedido una oportunidad para Alfredo Sualdea en las épocas en las que el primer equipo sufría por la falta de gol. Y es que el delantero nacido en Aranda y que recaló el pasado verano en la estructura rojilla, está siempre en el lugar exacto para empujar el balón a la red, una cualidad que cotiza caro en el fútbol.

Sualdea es un depredador de área, de esos jugadores que parece tocado con la varita mágica del gol. Contra la Gimnástica Segoviana lo demostró una vez más, al marcar casi en el primer balón que tocaba, un gol que allanó el camino para tumbar a un líder hasta ese momento invicto. «Mis compañeros ya bromean con mi facilidad para marcar, porque la primera buena que me ponen, va dentro. Eso sí, sin su trabajo yo no marcaría», asegura el punta. Doce goles, exactamente la mitad de los que lleva el filial, tienen su firma, una cifra que le convierte en pichichi de su grupo en Tercera.

Velocidad, osadía y olfato rematador son las tres características que mejor definen a la perla de la cantera mirandesista, que sueña con dar el salto al fútbol profesional, aunque sabe que tiene que ir paso a paso.

Sus goles están teniendo menos eco esta temporada que en un año normal, porque la ausencia de espectadores hace que la afición rojilla esté más desconectada de su filial, pero quien realmente tiene que seguir la evolución de las promesas tiene su nombre apuntado en la agenda.

José Alberto ya tuvo a Sualdea a sus órdenes en la pretemporada y le llama con regularidad para entrenar con el primer equipo. El punta ha llegado incluso a entrar en la convocatoria de algunos partidos, aunque no ha debutado en Segunda. «Cuando estás en un filial siempre tienes la ilusión de que el entrenador del primer equipo se fije en ti y poder tener minutos, pero para eso tengo que seguir trabajando como hasta ahora», asegura.

Si mantiene la racha goleadora actual, el sueño de la división de plata cada vez estará más cerca. «Cuando entreno con el primer equipo no veo que desentone ni baje el nivel, lo que me anima a continuar peleando», afirma Sualdea, que en las prácticas no pierde detalle de lo que hace Cristo. El delantero canario le ha impresionado por sus movimientos y su facilidad para ver puerta, aunque su referente es Cristiano Ronaldo. «Es un delantero en el que, salvando las distancias, me siento reflejado por sus características», admite el joven punta.

Formado en las categorías inferiores de la Arandina, el ahora 'killer' mirandesista ha pasado también por la cantera del Numancia. «En Soria tienen más estructura y medios que el Mirandés porque llevaban más años en la elite, pero aquí se están haciendo las cosas bien y se nota un crecimiento rápido», asegura Sualdea, a quien sin perder de vista su futuro personal, ahora solo le preocupa alcanzar el play off con su equipo. «Ojalá pueda seguir marcando y ayudando al equipo a cumplir sus objetivos», remarca.

El resurgir experimentado en el último mes ha permitido que el Mirandés B pase de mirar de reojo al descenso a tener opciones de codearse con los grandes de Tercera. «En el mercado navideño ha habido cambios y fichajes; eso nos ha hecho mejorar y vamos a por todas», afirma.