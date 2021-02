El encuentro del domingo en Castañares volverá a ser intenso como todos los que responden al escenario de un derbi provincial, pero también especial para, al menos, dos jugadores sobre el terreno de juego: Dani Munguía y Álvaro González ‘Koke’. Ambos regresarán este fin de semana a la que ha sido siempre su casa, Burgos (en todos los sentidos), pero en esta ocasión lo harán enfundados en los colores blanquiazules que defiende la Arandina.

Una situación que se hará extraña por «entrenar y jugar con otra camiseta después de once años», como ha reconocido el propio ‘Koke’ tras sumar ya un par de semanas en Aranda, pero que no le impedirá dar lo mejor de sí mismo si la situación lo requiere, para tratar de ayudar a su nuevo equipo. Es más, según ha relatado el futbolista a DB, éste dice sentirse muy «motivado» por poder reencontrarse en Castañares con los que hasta hace nada han sido sus amigos y compañeros de vestuario.

También Munguía, aunque en este caso el escenario no será tan impactante para él como para ‘Koke’ al haber defendido el pasado curso el central burgalés los colores de El Montecillo. No obstante, sí asume Munguía que salir de Burgos para regresar en apenas quince días se le va a hacer «un poco extraño». Aún así, dicha circunstancia no le apartará de la idea de intentar doblegar a un rival «directo y fuerte» como destaca es el Burgos Promesas.

IGUALDAD. Precisamente de cara al domingo, ambos futbolistas esperan un duelo que se dibuje complicado. Más aún tras el cambio de entrenador, como ha manifestado ‘Koke’, y con el que el Burgos Promesas ha parecido dar un «cambio drástico» a su libro de estilo. También, mejorar cuantitativamente sus prestaciones al acumular cifras «incluso mejores que los de la primera vuelta». Aún así, apostilla el delantero capitalino, «ellos saldrán a por todo al igual que nosotros».

De la misma opinión a su compañero se antoja Munguía. Para él la llegada de Carlos Aguilera hará a la Arandina encontrarse en Burgos a «un equipo totalmente diferente» al de la primera vuelta. «Creo que nos vamos a encontrar un equipo muy rocoso que nos puede pillar a la contra», relata, «pero también creo que nosotros llegamos en una dinámica muy buena y que tenemos armas suficientes para poder sacar los tres puntos».