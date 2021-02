El CD Mirandés cierra el fichaje de Simón Moreno

El C.D. Mirandés y el Villarreal C.F. han alcanzado un acuerdo para la cesión del delantero de Cartaya Simón Moreno para disputar lo que resta de temporada en las filas rojillas. El futbolista llega para reforzar el ataque de los de José Alberto López.

Simón Moreno Barroso (Cartaya, 1997) es un joven delantero de 23 años que actúa como delantero centro. Su trayectoria pasa por el fútbol base del conjunto amarillo. Disciplina en la que se ha formado, pasando por juvenil, Villarreal C y Villarreal B, con quien tuvo una notable temporada 2018/29 en la que anotó 13 goles en Segunda División B. En la siguiente temporada, una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha, le dejaría fuera varios meses lejos de los terrenos de juego en un momento de gran proyección. No obstante, esta temporada el F.C.Cartagena apostaría por él para su retorno a Segunda División, aunque no ha dispuesto de muchos minutos.