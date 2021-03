La UBU lidera un proyecto para mejorar la enseñanza bilingüe

La Universidad de Burgos lidera un proyecto europeo para mejorar la enseñanza bilingüe en la educación Infantil y Primaria. El objetivo de esta iniciativa es impulsar el aprendizaje bilingüe en las asignaturas lingüísticas y no lingüísticas, en particular en las de ciencias, en la educación Infantil y Primaria. El citado proyecto involucra, además de a la UBU, a otras cinco instituciones europeas, como son la International Trilingual School of Warsaw (Polonia), el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Burgos (España), la Universita Ta Malta (Malta), Senior Europa Sociedad Limitada (España) y la Universidad de Granada.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto Erasmus 'SeLiFE Steam education and forgeign language learning in Europe', que lidera la UBU con la participación de los colegios burgaleses de La Salle y Virgen de la Rosa y el Kantic@Arroyo de Valladolid.

En este marco de coordinación, se han establecido diferentes líneas de colaboración conjunta para la implantación en dichos centros de las secuencias didácticas desarrolladas de acuerdo al modelo 'SeLFiE' para su posterior evaluación. Estas secuencias didácticas se pondrán en práctica en las aulas de estos colegios en los diferentes cursos de las secciones bilingües de Infantil y Primaria durante el primer trimestre del curso escolar 2021-2022.