El 93% de los pacientes graves no se quisieron vacunar

La vacunación es una medida profiláctica que a lo largo de la historia ha erradicado enfermedades gravísimas que mataban a mucha gente. En el último año y medio se ha explicado a la población, por todos los medios posibles, las ventajas que tiene frente a la covid que desde marzo de 2020 está devastando no solo la salud del mundo entero sino la economía y la forma de vida conocida hasta ahora, y para ello las personas expertas en salud pública, virología y otras disciplinas han tratado de ser lo más didácticas posible para evitar que nadie se quedara sin su pinchazo. Pues ni por esas. Existe un grupo de población -por suerte y de momento, no demasiado numeroso- que, por diferentes razones, se niega a que se les inocule la vacuna contra el coronavirus y este hecho ha provocado, en buena parte, que vuelva con fuerza la denominada quinta ola y que las áreas hospitalarias más implicadas en hacerle frente sigan recibiendo enfermos graves.

En Neumología del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) lo saben bien. La media de sus datos y de los facilitados por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del mismo centro sanitario -que con Urgencias y Medicina Interna son las especialidades que siguen estando en primera fila contra la pandemia- indica que hasta un 93% del conjunto de pacientes que ha ingresado en uno y otro servicio por estar graves y muy graves a consecuencia de la covid no se habían vacunado en su día.

Según explicó el responsable de Neumología, Adolfo Simón, en la planta habilitada para pacientes covid, el pasado martes, por ejemplo, había 23 personas ingresadas, de las cuales 16 habían precisado, por la gravedad de la infección respiratoria que presentaban, el denominado soporte ventilatorio no invasivo. Pues bien, de esas 16, 15 no se habían vacunado. La edad de estos pacientes se sitúa entre los ‘cincuenta y muchos’ y los 70 años, cuando hace apenas un mes la media era de 30, es decir, más cercana a la cohorte de edad a la que al principio del verano aún no le había llegado el turno de la vacunación y que por razones sociales experimenta una mayor movilidad.

Por su parte, el jefe de la UCI, José Antonio Fernández Ratero, explicó que de los 26 pacientes ingresados en esta quinta ola, el 92% tampoco había recibido la profilaxis contra el covid. El pasado miércoles quedaban en cuidados críticos 18 enfermos con una media de edad de 53 años y una era una gestante de 21 semanas. Sobre este particular -el embarazo y la covid- el servicio de Ginecología y Obstetricia del HUBU hizo pública el pasado mes de julio una recomendación de la vacuna contra la covid tanto a embarazadas como a mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna).

