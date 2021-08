Licencias revisará las terrazas conflictivas de La Flora

El Ayuntamiento de Burgos tiene la firme intención de revisar «una por una» las condiciones en las que están funcionando las terrazas de los numerosos establecimientos hosteleros que se agrupan en torno a la plaza Huerto del Rey y que desde el final del estado de alarma están generando problemas de molestias, ruido e incumplimiento de los horarios de cierre.

Así lo asegura el concejal de Licencias, Julio Rodríguez Vigil, tras haber tenido conocimiento de la resolución del Procurador del Común de Castilla y León en la que se emplaza a la administración municipal a que «se intensifiquen las labores de vigilancia e inspección» en el entorno. Esta resolución de la figura autonómica del Defensor del Pueblo se emitió a finales de julio y responde a denuncias vecinales ante unos problemas que se han multiplicado al proliferar los veladores durante la pandemia de la covid y con la llegada del verano.

Rodríguez Vigil explica que hasta el pronunciamiento del Procurador no tenía conocimiento de estas quejas y dice que «si hace falta cogeré los expedientes de concesión de las licencias y comprobaré in situ cómo están, porque no quiero que mi concejalía sea una incumplidora». El edil de Ciudadanos recuerda que el órgano autonómico «nos da una serie de recomendaciones al tratarse de bares especiales, así que una vez comprobada la situación daremos orden a la Policía administrativa para que visite cada uno de los establecimientos y los revisen».

Aunque prefiere no adelantar cuáles serán las medidas concretas que se adopten para atajar los problemas derivados de la proliferación de bares en La Flora, sí apunta a uno de los puntos más destacados en la resolución del Procurador del Común: adelantar la hora de recogida de las terrazas con el fin de mitigar su impacto acústico. «Se puede hacer un decreto, mi intención es cumplir y lo mantengo. Trataré de hacerlo aunque sea con carácter temporal para que se ajuste a la recomendación», recalca.

A la espera de ver cómo se concretan esas medidas, que en cualquier caso deberán esperar al regreso del periodo vacacional tanto del propio edil como de buena parte de los técnicos de su sección, los vecinos de La Flora siguen padeciendo los excesos de los clientes, principalmente los fines de semana.

el límite de la 1,30. Lamentan, por ejemplo, que el horario de cierre se incumple de manera sistemática, pues según el decreto de medidas especiales anti covid de la Junta de Castilla y León debería ser a la 1,30, sin que se acepten nuevos clientes a partir de la 1. Y para demostrar que a las dos menos cuarto de la madrugada sigue habiendo gente consumiendo en las terrazas han remitido a este periódico varias fotografías tomadas por ellos mismos.

