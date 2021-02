Montefibre: un año para lograr inversores y evitar el cierre

Montefibre atraviesa una situación delicada. La falta de ingresos lastra el futuro de la factoría, que trata de convertir su modelo hacia la fibra de carbono. Pero este proceso no representa el principal problema para su viabilidad. La primera piedra por saltar está en el convenio de acreedores firmado en 2014, en el que mayoritariamente se aprobó una reducción de un 60% de la deuda, que ascendía por entonces a 30 millones de euros. Sin embargo, la empresa con todos los cambios y sin actividad no puede cumplirlo, por lo que intentó renegociar las condiciones de aquel pacto. La modificación no se cerró y por este motivo, el horizonte de la fábrica pasa por que entren nuevos inversores en el plazo máximo de un año.

Así lo explican en el bufete Pintó, Ruiz & del Valle, que asesora a la empresa en el proceso para conseguir un plan de viabilidad. La primera opción que exploraron fue conseguir un calendario «más favorable» para los intereses de la firma. Para materializarlo tenían que lograr el respaldo del 65% de la deuda pero no se consiguió. Con los proveedores a los que se les debía dinero de la anterior etapa, antes del cierre en 2013, cerraron un «27% de adhesiones». El resto había que obtenerlo entre la banca y principalmente Hacienda.

La agencia tributaria podía por sí sola permitir el nuevo acuerdo, pero «cuando negociamos nos encontramos con que los plazos nuevos que solicitábamos en los pagos y las quitas excedían en lo que Hacienda puede conceder reglamentariamente». Según indican en el bufete, «a pesar de todo el esfuerzo de todas las partes implicadas» el pacto no fraguó, ya que «lo que pedíamos no se podía hacer y además era imposible».

De esta manera, el proceso para el nuevo concurso quedó bloqueado y deja a Montefibre con unas condiciones «muy gravosas». Para hacer frente a los pagos de una manera viable, la alternativa pasa por encontrar socios de viaje para cumplir con los acreedores. La dirección de la empresa y la administración concursal centran sus objetivos en «formar un grupo de clientes e incluso antiguos competidores, que puedan estar interesados en una industria puntera como es esta para abrirle la posibilidad de explotar los activos, aumentar el capital y garantizar la continuidad», indican estas fuentes.

El punto a favor que tiene la factoría para captar a los inversores tiene que ver con las propias instalaciones, ya que construir este tipo de industrias desde cero resulta costoso, pero en este caso este proceso está concluido. Por lo tanto, este es el principal argumento para continuar con la actividad y mantener los puestos de trabajo.

Plantilla. El problema de liquidez también tiene visibilidad en los impagos a la plantilla. Hace un par de semanas el presidente de Montefibre explicó a los trabajadores que estaba pendiente de recibir 1,5 millones de euros de la red eléctrica. La planta de cogeneración representa la principal fuente de ingresos, aunque hace meses paró su actividad a la espera de las subvenciones nacionales para este tipo de energías.

Al margen de estas ayudas, Montefibre también ha solicitado al Ministerio de Industria dinero procedente de Europa, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE). La decisión de los despachos de la capital todavía se desconoce, aunque en la compañía afirmaron hace un mes que estas ayudas podrían reimpulsar la actividad. Dentro de la solicitud tienen que incluir una parte de inversión privada, que podría venir de la mano del grupo que se busca para hacer frente a la deuda.