La Junta también cierra el interior de los bares en Lerma

Lerma también se verá obligada a cerrar el interior de la hostelería debido a la alta incidencia de casos de coronavirus, tal y como acaba de anunciar el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. De esta manera, los bares y restaurantes de la villa ducal no podrán permitir el consumo dentro de los establecimientos y solo podrán atender en terraza u ofrecer comida para llevar o a domicilio. Lerma se une así a Burgos capital, Miranda de Ebro, Medina de Pomar y Briviesca, donde los locales hosteleros ya se vieron obligados a clausurar sus interiores el pasado martes (6 de abril) y, como mínimo, hasta el próximo día 19, incluido.

A la lista de 21 municipios de Castilla y León en las que ya están vigentes estas "medidas especiales" para frenar el avance de la pandemia, que también afecta a las casas de apuestas y salas de juegos, la Junta ha acordado este lunes en Consejo de Gobierno añadir nueve nuevas localidades, entre ellas Lerma, en las que se establecen estas restricciones.

En su comparecencia ante los medios, el vicepresidente de la Junta ha subrayado que Castilla y León "está liderando la campaña de vacunacion en nuestro país", lo que "está teniendo efectos en la población". "No estamos en el final, solamente es el principio del final, pero tenemos que continuar trabajando y con medidas restrictivas", que, según Igea, "cada vez serán menores y afectarán a menos sectores", pero "no podemos bajar la guardia en estos momentos", ha insistido porque "estamos cerca de la orilla y tenemos que intentar no ahogarnos".

En la última semana de febrero se llevó a cabo la vacunación de los mayores de 80 años en el centro de salud de Lerma. - Foto: Miguel Ángel de la Cruz

Junto a Francisco Igea comparece la consejera de Sanidad, que ha cifrado en uno de cada cinco los habitantes de Castilla y León que ya yan recibido al menos una dosis y que el 9,7% de toda la población "ya tiene la pauta completa". Pese a este avance en la vacunación, la situación epidemiológica en nuestra Comunidad continúa en "lento pero progresivo aumento", ha indicado Verónica Casado, por lo que "debemos extremar las medidas de precaución".