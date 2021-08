El tirón del turismo eleva un 15% las ventas del comercio

Tras un mes de julio más flojo de lo esperado, en plena campaña de unas rebajas de verano que prácticamente pasaron desapercibidas, los comerciantes han encontrado esta primera quincena de agosto un balón de oxígeno en el alza del turismo en la capital. Este no solo ha llenado hoteles, sino que su presencia se ha traducido en un mayor movimiento en las calles y, por tanto, en los establecimientos del casco histórico. La asociación de empresarios Centro Burgos calcula que las ventas se han reactivado entre un 10 o 15% en comparación con el mes pasado, aunque bien es cierto que este porcentaje se consigue o no dependiendo de zonas y de actividad comercial.

«No se había notado esta afluencia de visitantes desde que comenzó la pandemia», subraya el presidente de la agrupación, Raúl Martínez, quien, no obstante, no se muestra sorprendido por esta situación y «esperaba que hubiera empezado a percibirse en julio». En este sentido, hace referencia al impacto de la Vuelta Ciclista a España, mueve a más de 3.000 personas, a lo añade la repercusión del VIII Centenario de la Catedral y la muestra Las Edades del Hombre.

Martínez precisa que la presencia de viajeros se nota de forma más especial en unos sectores que en otros, siendo el del equipamiento de la persona, según agrega, el que menos se suele beneficiar. Por el contrario, las tiendas de recuerdos o de alimentación tradicional están percibiendo más ese mayor movimiento. Establecimientos de ambos sectores consultados por este periódico reconocen ese incremento de las ventas, que sitúan en niveles muy superiores a los de agosto del año pasado, incluso por encima del 50%, aunque sin llegar a alcanzar todavía los de 2019.

