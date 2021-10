Sacyl opta por una atención psicológica "más accesible"

El gerente regional de Salud, Manuel Mitadiel, aseguró hoy en Valladolid que la Consejería de Sanidad apuesta por avanzar en la atención psicológica para "desmedicalizar" el tratamiento de las enfermedades mentales. Además, en la línea de lo expresado por la consejera de Sanidad, Verónica Casado, en el Pleno de las Cortes de esta semana, reiteró que la Junta está a la espera de conocer la Estrategia Nacional de Salud Mental para diseñar un plan regional. "La estrategia nacional debe decidir si se incardina dentro de la atención Primaria o dentro del equipo de Salud haciéndolo más accesible a la Atención Primaria", subrayó. En todo caso, Mitadiel destacó que lo que la Consejería tiene "absolutamente claro" es que la atención psicológica debe ser más accesible para "todos".

Con motivo de de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que tuvo lugar en las Cortes de Castilla y León, la presidenta de la Federación Salud Mental Castilla y León, Elena Briongos, reivindicó la asistencia a la salud mental en Atención Primaria y denunció que no hay suficientes psiquiatras y psicólogos para hacer frente a la demanda de los enfermos. Además, alertó, según recogió la Agencia Ical, que, en la actualidad, las asociaciones no pueden atender a todas las que personas que solicitan ayuda, ante la falta de recursos. "Hemos constatado un aumento de los enfermos mentales y existe un problema de salud mental, que se ha agravado con la pandemia del COVID. Es posible que la crisis sanitaria haya motivado nuevos nichos con personas que han empezado a reconocer su problema y acuden a las asociaciones para pedir ayuda, tras comprobar que las administraciones públicas no prestan la atención suficiente ", sentenció.

Además, lanzó una llamada de atención a los responsables públicos que retrasan y limitan cada decisión en torno a la salud mental. "Cada día que pasa es un día perdido, es un día de sufrimiento, es un día de pérdidas materiales pero sobre todo personales. Es un día donde diez personas deciden acabar con todo esto poniendo fin a sus vidas”, haciendo alusión a las cifras de suicidios que se registran en España.

Durante el pasado ejercicio de 2020, el movimiento asociativo Salud Mental en Castilla y León -formado por once asociaciones ysus 18 delegaciones rurales- atendió de forma directa a más de 4.300 personas y cerca de 900 o personas del entorno cercano. Entidades que ofrecen espacios de participación ciudadana y gestiona programas y recursos de apoyo social como asistencia personal, intervención familiar, itinerarios de empleo, atención residencial, vida independiente, autonomía personal y ocio y tiempo libre, entre otras.

Briongos señaló que la salud mental necesita de todos los recursos posibles y "algunos más". "No podemos permitirnos el lujo de ver a nuestra población más joven optar por el suicidio como solución a su sufrimiento psíquico. Es nuestra responsabilidad pero sobre todo es su derecho", recordó.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, también urgió al Gobierno de España a aprobar una Estrategia Nacional de Salud Mental para lograr un "acceso equitativo" al sistema de salud y promover la prevención, el tratamiento y el diagnóstico que garantice una "atención digna" y "sin discriminación" que sufren cerca de medio millón personas en la Comunidad. No obstante, se comprometió a seguir elevando iniciativas en la Cámara autonómica para garantizar una "atención adecuada". Del mismo modo, Fuentes destacó el papel "imprescindible" de las asociaciones que trabajan con pacientes y familiares, una labor que ha de ir acompañado de "inversión en justicia social" en el contexto de la recuperación económica tras la pandemia.

Día Mundial de la Salud Mental

El lema elegido este año para la celebración del día mundial fue 'Salud mental. Un derecho necesario. Mañana puedes ser tú', que busca visibilizar el alcance global de los problemas de salud mental, y cómo un mundo con desigualdades incrementa el riesgo de desarrollar una patología además de limitar el acceso a los apoyos.

“En este Día Mundial de la Salud Mental queremos elevar la voz para reclamar acciones, estrategias, planes, campañas y recursos. Todo ello orientado a terminar con esas desigualdades que, además de ser más evidentes entre nuestro colectivo, lo cierto es que se presentan como factores de alto riesgo para desarrollar un problema de salud mental. Reclamamos que la salud mental es un derecho de todas las personas, independientemente de su situación personal, económica, social, racial y educativa”, apuntó en el acto celebrado en las Cortes, al que también acudió el director general de de Personas Mayores, Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez.