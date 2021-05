Los zarpazos de la COVID-19

Uno de cada 10 contagiados de coronavirus continúa con síntomas a pesar de haberse infectado hace meses. Muchos de ellos son jóvenes que no pueden hacer su vida normal porque se fatigan con una actividad mínima, tienen problemas de concentración o sufren fuertes dolores de cabeza.

Según una encuesta elaborada entre julio y octubre el pasado año por la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), los afectados son sobre todo mujeres -casi ocho de cada 10-, con una media de edad de 43 años y tienen unos 36 síntomas por persona, de un abanico de alrededor de 200.

Marga es una de estas personas. Tiene 44 años, dos hijas pequeñas y se contagió en la primera ola. Desde aquel marzo, le cuesta respirar en muchas ocasiones y se cansa con pequeñas tareas, sufre dolores articulares y muchas tardes tiene décimas de fiebre. «Es como si tuviera 10 enfermedades al mismo tiempo. Me despierto y no me puedo levantar, esperar hasta dos horas porque tengo tanto dolor que me cuesta moverme y tengo que ir cogiendo aliento y fuerzas; es como cuando el cuerpo está frío y tienes que calentar», explica.

No sufrió una COVID grave, con lo que no tuvo que estar hospitalizada, pero los síntomas no se le van.

En unas ocasiones se recrudecen, en otras, incluso, aparecen nuevos, como hace poco cuando le salieron sabañones en los pies. «A pesar estar el 99 por ciento de mi tiempo en casa, hay semanas que estoy peor. Es como una batería, tengo un 40 por ciento y la voy dosificando porque me tiene que durar todo el día», asegura Marga, a quien los médicos aún no le dan respuestas.

Frustración

Y es que en la gran mayoría de estos pacientes, los expertos no encuentran nada específico que tratar, tal y como afirma la internista Esther del Corral, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), que califica esta realidad de «frustrante», porque los pacientes tienen una sintomatología que les invalida pero no encuentran nada para un tratamiento.

«A día de hoy es una incertidumbre», apunta Del Corral, que incide en que no hay evidencia de por qué se produce ese COVID persistente y todo lo que se dice es «especulativo». Quizás porque no se ha investigado lo suficiente aunque confía en que se dé con la explicación.

Sobre si la vacuna es una solución, la portavoz de la SEMI indica que tampoco hay evidencia científica. «Hay pacientes que han mejorado los síntomas y otros que no, pero no hay ningún estudio», remarca, aunque los expertos ya están trabajando en herramientas El perfil más frecuente del paciente se corresponde con una mujer de 43 años de media. / E. PRESS para abordar esta problemática.