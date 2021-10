Casado pide a Sánchez renovar todos los órganos pendientes

El líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, renovar los órganos constitucionales cuyo mandato ha finalizado, más allá del Consejo General del Poder Judicial, donde los populares no se moverán de su exigencia de reformar el sistema de elección para que los jueces elijan a la mayoría de vocales.

El líder de la oposición ha hecho esta propuesta al jefe del Ejecutivo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde Sánchez y Casado han protagonizado este miércoles un nuevo choque, a cuenta de las promesas electorales del presidente del Gobierno, sobre la situación económica de España.

Casado ha acusado a Sánchez de incumplir su palabra respecto a la despolitización de la justicia y, a continuación, le ha propuesto renovar el resto de órganos constitucionales, entre los que figuran el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.

Sánchez ha replicado que su compromiso es renovar los órganos constitucionales, pero que necesitan a los populares y estos "no quieren" y ha reclamado a Casado que "no tenga una visión ventajista de la normalidad democrática".

El PP considera que Sánchez no ha respondido a su oferta, como ha denunciado su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, en su pregunta a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que ha replicado a los populares que, respecto al CGPJ, "no se oculten, no se escondan", sino que "cumplan su responsabilidad institucional si de verdad pretenden ser un partido de gobierno".

"Ayuden a la renovación de las instituciones constitucionales, que es lo que nuestro país necesita de ustedes", ha replicado la también ministra de Asuntos Económicos.

La sesión de control al Gobierno también ha mostrado un enfrentamiento ante los abucheos y gritos de dimisión vividos ayer por el presidente del Gobierno en el desfile militar de la Fiesta Nacional.

"Ayer escuchó lo que le dice la calle de usted", le ha dicho Casado, para sostener que el PP no es "catastrofista" al hablar de que a Sánchez "le pasará como a José Luis Rodríguez Zapatero y el PP va a tener que rescatar a España por tercera vez".

Casado ha considerado además que los presupuestos son "ruinosos", "falsos" y "nacen muertos", porque las previsiones del INE y del FMI corrigen las del Gobierno, y le ha acusado de proponer una ley de alquiler "chavista" y de "comprar" el voto de los jóvenes con "bonos peronistas para comprar videojuegos".

En respuesta, Sánchez le ha dicho que "siempre que gobierna la izquierda hay abucheos, hay insultos a los presidentes de izquierda" y ha sostenido que es así como el PP "y la ultraderecha" entienden el "respeto al orden constitucional".

"España no está en bancarrota, España crece, crea empleo" ha sostenido además Sánchez, que ha acusado a Casado de hacer declaraciones "falsas" que "insultan la inteligencia de los españoles" y que además "contravienen el interés de España".

Al preguntar Sánchez a Casado por el incumplimiento de sus promesas electorales al pactar con Podemos, los "separatistas" y EH Bildu, Sánchez ha replicado que ha cumplido con sus promesas de subir el SMI, revalorizar las pensiones o incrementar las becas.