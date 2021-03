Igea: "No me voy a afiliar al Partido Popular"

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró hoy de forma tajante que no se va a afiliar al Partido Popular porque cree en la política de regeneración y afirmó que cree en la palabra de Alfonso Fernández Mañueco en que no hay en la Comunidad un ofrecimiento a miembros de Ciudadanos para que se pasen a la formación popular.

En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno recogida por Ical, manifestó que podrían firmar mañana un acuerdo de no agresión entre los dos partidos que forman el Gobierno de Castilla y León, como ha ocurrido en Andalucía entre Juan Manuel Moreno y Juan Marín, si bien afirmó que no es necesario porque no ha habido ninguna propuesta en esa dirección.

“No me voy a afiliar al Partido Popular, creo en la política de regeneración”, reiteró, a la vez que añadió que se fía del presidente de la Junta porque es “una persona honesta” cuando ha dicho que el Partido Popular de Castilla y León no participa de una estrategia de compra de voluntades, en referencia a lo que ha ocurrido en Murcia o a la marcha de miembros de Cs al PP, como Fran Hervías.

Igea sostuvo que el goteo de miembros de un partido a otro ya lo ha visto y no le preocupa y defendió que existe un espacio político, en el que está Ciudadanos, que es “más necesario que nunca”, donde reconoció que se le “achica” pero también estimó que, a la vez, se le hace “más útil”.

Sin embargo, admitió que la renuncia y marcha de cargos de Ciudadanos le produce “depresión” porque no se hable de política y gestión, sino de un “culebrón”. “Es más difícil levantar una idea que una bandera”, de ahí que expresó que le da “mucha pena las personas que se van decepcionadas”, pero rechazó calificarlas como “traidoras, sanchistas o corruptas”.

Respecto de su situación personal, reiteró que no se va a afiliar al Partido Popular y subrayó que ha sido elegido por los ciudadanos y por su partido para gestionar en la Junta, lo que hace y hará en los próximos dos años, “le guste o no al señor Tudanca”.