Cuadriplica la tasa de alcohol tras un accidente en la BU-30

Personal de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Burgos, han investigado a F.P.S., de 67 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando las tasas establecidas. Los hechos ocurrieron a las 22.00 horas del pasado lunes 19 de abril cuando, en el kilómetro 21 de la carretera BU-30, en el enlace con la autovía A-73, un turismo se salía parcialmente de la vía por su margen derecho para chocar contra la barrera metálica de seguridad lateral existente en el punto.

A consecuencia del siniestro no hubo que lamentar daños personales pero sí se produjeron desperfectos de gran consideración en el vehículo implicado y en los elementos de la vía, hecho que no impidió la realización de la prueba de alcoholemia mediante el aire espirado al conductor. Éste, que presentaba a simple vista síntomas evidentes de haber ingerido alcohol y de encontrarse bajo su influencia, arrojó resultados positivos de 1’01 y 0’96 mg/l, valores que superaban en más de cuatro veces la tasa máxima permitida para este grupo de conductores no profesionales, que es de 0’25 mg/l, por lo que FPS fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Las diligencias instruidas serán entregadas en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Burgos.