Un incendio calcina el tejado de 3 adosados en Briviesca

Los tejados de tres chalets adosados deshabitados, ubicados en las proximidades del polígono industrial La Vega de Briviesca, han quedado calcinados tras declararse un fuego en su interior poco antes de las 11 de la mañana. Los bomberos se han visto envueltos en una actuación complicada ya que no disponen del vehículo apropiado para trabajar en altura, y acceder hasta las cubiertas no les ha resultado tarea sencilla. Han tardado unas cuatro horas en sofocar las llamas y no hay que lamentar daños personales. Actualmente, la calle Vitoria, lugar del suceso, permanece cortada.