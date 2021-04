El bipartito "repensará" el proyecto de la calle Vitoria

El equipo de Gobierno, integrado por el PSOE y Ciudadanos, está decidido a "repensar" el proyecto para actuar en el tramo de la calle Vitoria, en Gamonal, después de la escasa participación en la encuesta para elegir entre los tres proyectos cuya redacción encargó el Ayuntamiento. Ello unido al rechazo de diferentes colectivos a esta intervención al no satisfacerse necesidades del barrio como el aparcamiento ha hecho que se pare por el momento la intervención hasta que no haya el mayor consenso posible. "Vamos a replantear la intervención aunque sin desechar algunos de los detalles de los proyectos redactados. Este Gobierno no impone como hicieron otros, es abierto y transparente y buscaremos el mayor consenso", señaló el alcalde, Daniel de la Rosa.

El alcalde subrayó la necesidad de actuar en esta zona de la ciudad pero con el mayor consenso posible. "Debemos acertar en el proyecto".

Por su parte, el vicealcalde, Vicente Marañón, subrayó que el momento de actuar en Gamonal "es ahora". "Gamonal es una prioridad para el equipo de Gobierno".

El alcalde ya se ha reunido con los primeros colectivos como Zona G y esta tarde lo hará con la Asociación de Vecinos Las Eras.