El abonado del Burgos entrará con su carné ante Las Palmas

El Burgos CF acaba de hacer público el protocolo de acceso al estadio de El Plantío para el partido contra as Palmas del próximo lunes. Volverán a tener la posibilidad de presenciar el choque en directo todos los abonados, ya que el aforo sigue restringido al 60 por ciento y el club no venderá entradas. Uno de los datos importantes es que los aficionados podrán acceder directamente sin su carnet y no tendrán que sacar previamente una entrada como ocurrió en anteriores compromisos ligueros.

La única limitación adicional se aplicará a la grada baja de fondo sur, que tiene una ocupación actual del 97%. Los abonados de dicha zona deberán solicitar entrada, que será enviada por correo electrónico, y deberán rellenar el formulario que ha credo el Burgos CF en su web a tal efecto. El formulario, que estará activo hasta el jueves a las 14,00 horas, está limitado a 420 solicitudes, equivalente al 60% de la grada correspondiente, y una vez se complete, se habilitará uno nuevo para reubicar al resto de abonados de dicha grada en la visitante de fondo norte.