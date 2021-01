«Las medidas de cierre de la Junta son arbitrarias»

La presión y el malestar en la Casa del Empresario, sede de la patronal FAE, crece en la medida en que se agrava la pandemia y las soluciones por parte de la Junta de Castilla y León a la misma afectan al empresariado y a la actividad económica. Lo que ha colmado el vaso de la paciencia, reconoce en esta entrevista el presidente, Miguel Ángel Benavente, es la «arbitrariedad» y el «trato discriminatorio» hacia Burgos en las decisiones adoptadas respecto a otras provincias de la región, decisiones «políticas» que han puesto una espada de Damocles sobre el futuro de miles de familias directamente afectadas por los cierres. «Se está primando la salud, pero al empresario se le dice que se las apañe como pueda», se lamenta.

¿Qué le parece el tercer cierre de la hostelería, los gimnasios y las galerías comerciales decretado por la Junta para toda la región?

Llevamos diez meses en esta situación y empezamos a ser un poco incrédulos. En marzo todo el mundo asumió las decisiones que tomaron los políticos porque el tema sanitario era lo prioritario, pero es la tercera vez que ocurre y vemos que las decisiones que se adoptan pueden mejorar el tema de salud pero también están perjudicando a la economía. Esta claro que, por tercera vez, los resultados van a ser los mismos y quedará claro que los políticos siguen dando palos de ciego. Hay que compaginar la actividad social y la laboral. La Administración vive de los impuestos que generan los empresarios y el Ministerio de Sanidad ha sumado 1.500 millones de euros extra en los presupuestos para este año. ¿De dónde van a salir esos millones si nos meten a todos en casa y la actividad queda invernada? En Burgos se han cerrado 410 empresas que ya no van a volver a abrir y en marzo, cuando se abra la moratoria para presentar los concursos de acreedores, esto va a ser una caída masiva de empresas. La hostelería supone un 14% del PIB provincial y no nos podemos permitir el lujo de que desaparezca.

¿Cree que Burgos es discriminada con respecto a otras provincias de la región en los criterios de cierre en la lucha contra la covid?

Molesta que sean medidas arbitrarias. A nosotros se nos aplicó el cierre en exclusiva en noviembre cuando estábamos mal, con los índices más altos de contagios, y ahora que estamos mejor, nos han metido en el mismo saco que toda la Comunidad. Ahí no veo criterios científicos sino arbitrarios. Vamos a ser rigurosos. No entiendo que una comunidad de 95.000 km2, 2,5 millones de habitantes y un índice de población de 30 habitante por km2 se adopten medidas más rigurosas que en Madrid, donde hay 600 habitantes por km2. No lo entiendo, o nuestro virus es el campeón de salto de longitud porque se propaga mucho más rápido o si no, no se entiende lo que ocurre en Madrid, que está siendo mucho más permisiva y compaginando mucho mejor el tema sanitario y la actividad económica.

A los cierres sumamos el confinamiento perimetral de la Comunidad hasta mayo, lo que afecta a la Semana Santa y lanza un mensaje económico pesimista para la mitad de 2021.

Es un error garrafal lanzar este mensaje en enero. La Junta nos está diciendo que no consumamos, que no hagamos previsiones, que no preparemos viajes, que no cambiemos de coche o que no celebremos nada... Es decir, que nos quedemos en casa. Tienen que ir a una escuela de economía. Necesitamos mensajes positivos y no contrarios a la actividad económica. Si no hay consumo, desaparecemos. No se puede culpar a los empresarios de las irresponsabilidades individuales, aunque somos nosotros los que estamos pagando por unos pocos.

El mensaje del que hablamos es del vicepresidente, Francisco Igea.

De quien sea... Esta Comunidad está haciendo un gran trabajo en la captación del turismo, pero si nos cerramos... Nuestros visitantes vienen fundamentalmente de Madrid y del País Vasco y otros se aprovecharán si nosotros ponemos trabas.

¿Prevén que desaparezcan muchas empresas?

Muchos se endeudaron en marzo del pasado año con la esperanza de reactivarse en Semana Santa, luego fue verano y ya no tenemos ni la Semana Santa del 21. Muchos se han endeudado para superar el bache pero no han generado actividad y ahora tienen más deudas que en marzo de 2020, deudas que hay que devolver mientras se siguen pagando los mismos impuestos, los mismos gastos fijos, los alquileres y mientras la actividad ha caído un 60%. Los ERTE ayudan a algunas empresas, pero la mayoría de las más afectadas son negocios familiares. La situación es muy delicada y no solo para la hostelería sino para todo el canal Horeca... En 2020 España ha recibido 15 millones de turistas frente a los 85 del año anterior, son 70 millones de personas que han dejado de comer, vivir y consumir en España durante una temporada. Alemania ha cerrado, sí, pero ha compensado a los afectados por las pérdidas ocasionadas. Eso es ayudar, primar la salud y mantener la actividad. Aquí se prima la salud y usted se las apañe como pueda. Si no puede y es autónomo, no tendrá paro y tendrá una deuda añadida. Volvemos a la situación de 2008, en la que muchos empresarios se quedaron sin negocio y sin patrimonio.

Ante esta perspectiva de futuro, ¿entiende las críticas continuas que se lanzan entre los políticos?

El Ayuntamiento debe defender a Burgos, al igual que nuestros representantes a nivel nacional, que parece que solo atienden a la disciplina de partido y así nos va. Las críticas son consecuencia de tener 17 gobiernos en España y un Ministerio de Sanidad que prácticamente no tiene ningún contenido porque todas las competencias están transferidas a las comunidades. Ahora mismo es imposible conocer las disposiciones de cada comunidad con 17 boletines distintos. Es un galimatías. Las autonomías han hecho bueno el dicho de ‘divide y vencerás’. Estamos perdiendo el sentido solidario, las autonomías son ahora una carrera desenfrenada del ‘y yo más’. Lo normal es que los responsables de cada comunidad hablen y vean lo que hacen bien los otros para aplicarlo en su territorio.

¿Prolongar los ERTE hasta junio como se negocia será suficiente?

Se queda corto, máxime cuando estamos hablando de un cierre perimetral de la Comunidad hasta mayo. Las empresas necesitan un colchón para recuperar la inercia de la actividad porque a muchas les va a costar mucho. No sé que miedo tiene el Gobierno de no tener una previsión más amplia y estar negociando cada medio año este tema.

¿Hacia dónde enfocan los convenios colectivos en negociación? ¿Caerán los salarios? ¿Habrá más precariedad?

Los convenios, por desgracia, no bajan nunca, otra cosa es que se congelen o que tengan un aumento muy pequeño, que creo que es lo que corresponde ahora. No olvidemos que cerramos 2020 con un IPC del -0,9%. A los funcionarios les quieren subir un 0,9% que sumado al -0,9% ya hablamos de 1,8% de margen de subida. Tenemos que ser conscientes de que España esta siendo muy poco productiva porque la actividad está parada. Además, a las empresas y a los particulares se les va a castigar con una importante subida de impuestos. La falta de competitividad es uno de los peligros con los que jugamos subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que afecta a muchos colectivos y a todas las empresas que tienen contratos de larga duración que contemplan estas subidas. Ese sobrecoste, por ejemplo, posiblemente esté agravando la situación por la que atraviesa Aspanias. Todas las decisiones con la negociación colectiva tienen que estar consensuadas y muy bien meditadas porque tienen sus consecuencias.

¿Ve a los sindicatos por la labor de negociar de acuerdo con la realidad actual?

Aquí en Burgos, sí que los veo realistas. Para lo que está a la vista no hace falta candil y todos sabemos que las empresas están más para pedir que para dar. Que nos quedemos como estamos y eso ya sería un gran éxito.

¿Teme que la industria local empiece a hacer aguas con la pandemia?

Este primer trimestre va a ser importante, aunque yo creo que la industria va a seguir aguantando. El año pasado su comportamiento fue bastante mejor de lo que se esperaba, sobre todo por el empuje de Europa, para quien fabricamos. Aparentemente no hay ningún dato que indique que no se mantendrá este ritmo de fabricación en el sector del automóvil. De hecho, está subiendo el precio del acero y hay escasez en la entrega de material. Con el aluminio ocurre lo mismo. Esto indica que hay demanda y que la actividad industrial es buena en el automóvil, así como en el sector agroalimentario, en el farmacéutico, en el químico... En Burgos estamos muy compensados. Si tuviésemos una administración más potente, si hubiésemos sido lo que tendríamos que haber sido, estaríamos muchísimo mejor. La Junta de Castilla y León aporta 37.000 funcionarios a Valladolid frente a los 21.000 de Burgos, son plantillas que cobran cada mes estemos confinados o no y que generan actividad. Madrid, por ejemplo, tiene tantos funcionarios como la población activa de Burgos.

¿Cree que Burgos necesita una «reconversión industrial» y no depender tanto del automóvil como aboga la economista Alicia García Herrero, asesora de la ministra de Economía?

No tenemos una industria envejecida, aunque el ámbito de la movilidad ha pegado un cambio muy importante en los últimos 5 años y en los próximos 15 años evolucionará como el coche de principios del siglo XX a los años 50. El vehículo eléctrico al que vamos tiene un 30% menos de componentes que el tradicional, con lo que cual es un 30% menos de negocio para los proveedores. Sus baterías son una tecnología copada por los chinos y Europa se ha quedado viéndolas venir, y España más. Éramos los número uno en diésel y necesitamos una transición ecológica, no quedarnos en la nada.

En el tema de las energías vamos por detrás de los acontecimientos, como estamos viendo estos días con el precio de la electricidad.

Ahora sube más de un 20%, cada vez dependemos más de las renovables y las nucleares no nos gustan.

Afecta a las empresas esta subida.

Muchas tienen sus tarifas ya negociadas en contratos cerrados, pero estas subidas tan bruscas nos indican que tenemos un déficit en el mix energético que necesita este país. Creo que no deberíamos haber desmantelado las nucleares.

¿Tiene alguna novedad por parte de la Junta del Parque Tecnológico?

No y estamos perdiendo una grandísima oportunidad. Si somos referentes industriales, un Parque Tecnológico hubiera ayudado a ir por delante de lo que nos viene. Si ahora viene una transición en la movilidad del automóvil estoy seguro de que habría empresas buscando instalarse en el Parque Tecnológico para avanzar en ese campo. Pero no existe esa posibilidad y el agua que pasa, no vuelve...

¿Qué le dicen en Valladolid cuando pregunta una y otra vez por este proyecto?

Qué van a decir si no tienen respuestas... Llevo tiempo asegurando que no se pueden dar tantas circunstancias negativas en un proyecto tan mal gestionado. Se les olvidaron hasta los accesos, ¿pensaban que íbamos a llegar en helicóptero?

¿Después de más de diez años de espera se puede hablar de circunstancias intencionadas?

Eso nunca se puede decir. A mí me parece imposible que a un técnico de planeamiento se le olvide hacer los accesos. Es como si a un arquitecto hace una casa sin puerta. Nosotros tenemos una fortaleza, que es la industria y que, a su vez, genera tecnología. Si no evoluciona se queda madura y sus desarrollos se van a otro lado. Valladolid ha recibido mucho dinero de la Junta para tener el parque de Boecillo. Lo mismo ha ocurrido con León. Si nosotros no tenemos esa infraestructura, alguien se está beneficiando de nuestra falta. Lo mismo ocurre con el parque de proveedores de Renault...

¿Le consta que haya habido algún proyecto empresarial que se haya desviado a otros emplazamientos por decisión política de la Junta?

No ha llegado. El primer filtro siempre está en Valladolid y tampoco se han implantado muchas empresas en Castilla y León en los últimos años. El parque de proveedores de Valladolid ha captado empresas porque es una infraestructura real. Si no la tienes es una dificultad añadida para la implantación de empresas. Si Burgos es lo que es fue por la decisión acertada del Polo de Desarrollo y por nuestra ubicación geográfica junto a la N-1. Eso lo estamos perdiendo y un día lo pagaremos.

Hace unos días conocimos que en el primer tramo de la A-12 se ha roto el contrato entre el Ministerio y la adjudicataria. ¿Ha preguntado en la Subdelegación por este retraso, sus consecuencias o por cómo se retomará el proyecto?

No lo he preguntado, pero es algo que se veía venir. En cuatro años habían movido lo que hace un peón caminero en una mañana. Estaba claro. Es para que se le caiga la cara de vergüenza a la administración a la hora de contratar. Cuando hacen las adjudicaciones tienen que ver lo que supone, porque ahora van a tener más coste y más retraso. Y casualmente siempre los problemas surgen en esta provincia. Porque cuando se hizo la autovía Burgos-León se empezó por León. Con la de Logroño ocurrió lo mismo, pues en La Rioja está en marcha y nosotros no hemos hecho ni un palmo. La A-11 que cruza por la Ribera del Duero tiene tramos en Soria y en Valladolid y en Burgos nada. Debemos de tener muy mala suerte, como somos una provincia tan grande igual es que somos también los más complicados por su extensión...

El AVE necesita habilitar un nuevo sistema de señalización, igual no lo vemos este año. ¿Cómo lo valora?

Lo mismo, es el cuento de nunca acabar. En los últimos años ha sido la única gran inversión que nos han ido metiendo pero es lo mismo. Hace unos meses dijeron que tenían que formar maquinistas, pero eso no creo que cueste tanto tiempo. El sistema de seguridad habrá que tenerlo… ¿también se les ha olvidado, como los accesos al Parque Tecnológico? Nos van dando el caramelillo y la pregunta es la de siempre. Tenemos unos representantes en el Congreso y el Senado que deben representar a Burgos. Recuerdo que nuestro escudo dice ‘primeros en la voz y en la fe’. Eso lo debían llevar grabado en la frente nuestros diputados cuando van a Madrid.

¿Les han consultado desde Renfe o Adif la posible demanda empresarial que puede haber en torno al AVE, en horarios o frecuencias?

Nada. Nunca se han dirigido a nosotros, pero espero que hagan horarios como Dios manda porque nos van a meter 120 kilómetros de rodeo por Valladolid y confío en que encima no los tengamos que pagar.

¿Somos una tierra demasiado dócil? FAE suele ser crítica, pero quizás necesita más acompañamiento de políticos o de la sociedad civil.

Entiendo que sí, pero al final lo que falta es el compromiso real de los políticos. Tendrían que someterse a un balance real de su gestión, y si automáticamente tuviese consecuencias sobre su futuro profesional… Pero como no pasa absolutamente nada pues ahí les tienes, aunque está claro que muchos de ellos no consiguen nada. Las infraestructuras de Burgos, a lo largo de los últimos 15 años, no cambian. A excepción del AVE porque se ha hecho la obra, aunque la verdadera importancia llegará cuando se prolongue hacia Irún. Y ojo, yo todavía no tengo todas conmigo de que igual no se vaya hasta la frontera de Francia por otro sitio. Los diputados de aquí me lo niegan, pero yo, como Santo Tomás, hasta que no lo vea no me lo creo. Lo manifesté hace cinco años y lo repito. Tengo mis dudas de que el AVE siga de Burgos para arriba.

Eso sería demoledor.

Bueno, pues puede que vayan por la línea de Zaragoza y luego hacia la Rioja y Álava. Pero volviendo a las otras infraestructuras: la autovía de Logroño nada, la de Aguilar tres cuartos de lo mismo. Seguimos haciendo casi 60 kilómetros por una carretera nacional. La playa natural de Burgos es el Cantábrico, hay un montón de burgaleses que se desplazan por esa carretera y es un auténtico riesgo. La N-I, tres cuartos de lo mismo, es la única nacional que se ha quedado sin desdoblar. Se ha metido todo el tráfico por la autopista y no es capaz de absorber todo lo que genera esa carretera. Son medios parches y siempre la misma provincia es la que sufre las consecuencias. Y posiblemente porque seamos más calladitos que otros o porque tenemos menos peso político. En 40 años los ministros burgaleses se cuentan con los dedos de una mano.

Las únicas buenas noticias que nos están dando las administraciones, aunque en colaboración con el sector privado, están en la aduana, como vimos con el ramal ferroviario de Kronospan. ¿Hasta qué punto es importante el posicionamiento de Burgos como nodo logístico?

Es su estado natural. Potenciar la aduana es fundamental porque si tú desde aquí despachas mercancías que van hacia el Reino Unido creas un potencial logístico importante. Los camioneros tienen que parar y descansar, y si les ofreces ese trámite igual duermen o comen. Ahí la administración tiene que volcarse y poner los puestos de funcionarios que sean necesarios para tener agilidad. Yo invitaría a visitar la aduana y ver el movimiento de camiones, porque la gente no se imagina la cantidad de actividad que genera esa zona.

Respecto a Nuclenor, FAE ha sido muy activa en hablar con Enresa, la compañía encargada del desmantelamiento de la central de Garoña. ¿Hay avances al respecto? ¿Hay posibilidad de que ese proceso repercuta en la riqueza de la zona?

Existe el compromiso de que cuando empiecen el desmantelamiento se cuente con las empresas de la zona, a excepción de las tareas más delicadas con el reactor. Esperemos que mucho o todo se pueda gestionar con firmas locales porque además ellas conocen la central. Y otra cosa que está ahí, a ver si alguien lo aprovecha, son las líneas de alta tensión para la evacuación de la electricidad que generaba la central.

¿Se presentará a la reelección como presidente de FAE en esta primavera?

Mi intención es que sí, a ver cuándo nos dejan votar con la pandemia porque el voto es presencial, pero creo que no acabaré el mandato. Quiero darle continuidad, pero esos cuatro años no los terminaría, me gustaría que a mitad alguien tomase el relevo. Esa es la idea que yo tengo y así se lo he plasmado a mi Junta Directiva, que hay dos años para ir pensándolo y con ese planteamiento es con el que daré el paso.

¿La idea sería que en esa Junta hubiera un relevo, ya formándose?

Sí, eso es lo que me gustaría porque creo que la continuidad es buena y además hay un buen equipo. Lo que pasa es que todos los empresarios están teniendo dificultades en este momento y esto exige dedicación.

¿Cómo va el proyecto del monumento al empresario?

Se está hablando ya con el artista [Óscar Martín] y nos falta que el Ayuntamiento nos diga un sitio donde ubicarlo. A mí me gustaría que fuera en una rotonda del polígono Burgos Este, ya que se quedó sin lo que se iba a haber hecho por el 50 aniversario del Polo. Con el fallecimiento de Jesús Echevarrieta se llevó a Villalonquéjar, además con todo merecimiento y lógica, así que ahora me gustaría unirlo con un reconocimiento a todos los empresarios a través del FAE de Oro. Tenemos pendiente una reunión con el alcalde y le insistiremos. A mí me hubiera gustado que fuera en la rotonda que está proyectada entre Alcalde Martín Cobos y la carretera de Logroño, pero tiene pinta de que se va a alargar y quizás se pase el año 2021 o incluso 2022 y no la tengamos.