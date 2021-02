Visitas con cuentagotas

Desde hace un tiempo nos hemos acostumbrado a levantar la mirada y fijarnos más en aquello que nos rodea a diario. Seguiremos soñando inevitablemente con recorrer miles de kilómetros para conocer paisajes idílicos, pero eso aún parece demasiado lejano en estos momentos y los lugares cercanos que habían pasado desapercibidos hasta ahora se antojan como la mejor opción. Las restricciones de movilidad entre provincias de Castilla y León se levantaron ayer y unos cuantos no dudaron en visitarnos, aunque aún con cuentagotas y la mayoría para pasar solo el día.

«Estábamos esperando el momento porque no nos dejaban hasta hoy y queríamos aprovechar para ver Burgos, que no habíamos visto nunca la Catedral», explicaban Noel Canales y Laura Valbuena, que llegaron desde León para pasar la jornada. Una visita «fugaz» para disfrutar de sus vacaciones, que aunque tenían intención de realizarla hoy finalmente la adelantaron viendo el tiempo. Reconocen que ahora que únicamente se permite la movilidad por la Comunidad no hay que perder la oportunidad y a ellos ya solamente les queda Segovia.

Desde Medina del Campo «para dar una vueltecita y salir del encierro después de tanto tiempo» llegaban Félix, Pedro y María Dolores con la intención de conocer Burgos. «Era muy aburrido estar en casa y en cuanto han abierto hemos salido», comentaban a la vez que recorrían el casco histórico y declaraban que «es muy bonito, no lo conocíamos». Destacaban también que ahora que está prohibido salir de la Comunidad se pueden seguir haciendo numerosos planes ya que «hay muchas cosas que ver».

Aunque muchos descubrían por primera vez las calles y monumentos de Burgos, otros simplemente regresaban después de un tiempo para ver a sus familiares. Así les ocurría a Nuria Estébanez y Alberto Méndez, de Valladolid, que aprovecharon las nuevas medidas establecidas para volver después de casi dos meses sin estar junto a sus seres queridos, concretamente desde Navidad.

El Centro de Información Turística, en la calle Nuño Rasura, abrió ayer después de permanecer con las puertas cerradas desde hace un mes y el goteo de visitantes por allí resultó constante. Valladolid y León se repetían como lugares de procedencia, y también destacaban quienes acudían desde otros puntos de la provincia, aunque eso ya estaba permitido anteriormente. Tanto parejas como familias se animaron, aunque teniendo en cuenta que el máximo de personas que se pueden reunir actualmente es de cuatro tampoco se podía pensar en grandes grupos. La mayoría venían a pasar el día y pocos se quedaban a pasar la noche aquí.

Esta primer jornada de levantamiento de restricciones no tuvo especial repercusión para los negocios, ya que como hemos comentado no vinieron demasiados visitantes y quienes lo hicieron principalmente pasaron el día. En los hoteles, tal y como habían adelantado, apenas se notó. Desde el Hotel Silken Gran Teatro, por ejemplo, reconocían que no había tenido efecto aún la medida y los viernes, sábados y domingo siguen estando con pocos clientes mientras entre semana hay algo más gracias a los trabajadores. A eso hay que sumar que la inmensa mayoría aún permanecen cerrados y descartan abrir a corto plazo puesto que la reapertura de estas ‘fronteras’ no relanzará su actividad.

Algo parecido sucedía en las tiendas de productos típicos de Burgos, tan frecuentadas siempre para llevarse un recuerdo. Elena Moreno, de Tu detalle, confirmaba que «no se ha notado ninguna diferencia» en comparación a días previos. Confía en que pronto la situación se solucione y la gente se anime a venir. En su establecimiento trabajaban otras dos personas y ahora solo está ella. Sí comentaban algunos visitantes que su intención pasaba por comer o tomar algo en los establecimientos del centro, pero habrá que esperar a que en las próximas semanas aumenten las llegadas y también que se relajen otras restricciones para que de verdad se vea reflejado en un considerable aumento del turismo y todos los beneficios que eso genera.