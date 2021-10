Laporta: "Pensé que Messi llegaría a jugar gratis en el Barça"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comentado este viernes en referencia a la salida de Leo Messi, ahora en el Paris Saint-Germain, que tenía la "esperanza" de que a última hora el jugador argentino, con el que no está enfadado, dijera que se quedaba "gratis".

"Sí tuve la esperanza es que a última hora hubiera un cambio de ritmo y dijera: 'Juego gratis'. Me hubiera acabado de convencer del todo, pero no podemos pedir a un jugador del nivel de Messi que hiciera esto", manifestó en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press.

"No me enfadé con Messi pero llega un momento que cuando las dos partes ven que no podrá ser hay una cierta decepción de las dos partes. Y yo sé que tenían un deseo de quedarse pero también tenían mucha presión por la oferta que tenían. Creo que ellos sabían que si no seguían se iban al PSG", alegó.

Por otro lado, sobre la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo, aseguró que el técnico merece otra oportunidad. "Después de escuchar a mi gente de confianza, llego a la conclusión de que tengo que actuar como hice con Rijkaard. Merece confianza. Primero es un culé que quiere al Barça y hablando con él lo notas. Después es un mito del barcelonismo", defendió.

"Más cosas: vino en una situación de crisis deportiva e institucional. Lo que necesitaba saber es si confiaba en este equipo. ¿Tú confías en este equipo?, le pregunté. Y me dijo, claro pero necesito recuperar a los lesionados. Vi a un hombre quería continuar de todas todas", añadió en este sentido.

Además, entiende la forma de jugar de Koeman pese a distar del estilo ideal del Barça. "Cuando me la ha explicado Koeman, la he entendido. Todos tenemos nuestra forma de jugar ideal pero yo no puedo discutir con profesionales de temas técnicos. Siempre he respetado los profesionales. Me pasó con Rijkaard y con Pep. A veces le he dado opiniones y me la debatido con conceptos técnicos. Y él es el primero que quiere empezar a ganar. Creo que seríamos injustos si no le diéramos esta oportunidad", reiteró.

Quitó hierro al hecho de haber hablado con Xavi Hernández, pues no lo hizo en clave relevo de Koeman. "Hablo con él a menudo porque somos amigos, igual que el otro día hablé con Pep. Me gusta comentar, a uno lo he tenido de jugador, a otro de entrenador. El que tenemos es Koeman. Estamos orgullosos de tenerlo como entrenador", manifestó.

"En eso nos centramos ahora para que cambie la situación deportiva, que no es la deseable. Pero acabamos de empezar y recuperaremos a los lesionados. La secretaría técnica trabaja cada día, pero en ningún momento dije que Koeman no iba a continuar. Creo que se merece un margen de confianza", ahondó.

Confirmó también que las renovaciones de Ansu Fati y de Pedri van por buen camino. "Estamos en ese proceso. Renovar los jóvenes, si puede ser la semana que viene tendréis buenas noticias. Los contratos de los jóvenes terminaban pronto. Pedri lo tenemos muy avanzado y ojalá lo pueda anunciar la semana que viene. Ansu también va bien", señaló.

A la espera de 'Forensic' para tomar decisiones

En materia económica, el presidente reiteró, como avanzó el CEO del club, Ferran Reverter, esta semana que esperarán al informe 'forensic' para tomar, o no, acciones judiciales ante miembros de la anterior Junta Directiva por la "nefasta" gestión y situación económica en la que se han encontrado el club.

"Hablamos tal y como dijo Reverter es una gestión basada en la improvisación, haciendo fichajes sin poder pagarlos. Y nefasta como dijo nuestro CEO. Hemos empezado un forensic y cuando tengamos los resultados veremos que vía seguimos. Tribunales evidentemente sí pero lo determinará el forensic", apuntó.

En este sentido, Laporta cree que antes de final de año deberían tener la información. "La acción de responsabilidad es una opción abierta pero está la presunción de inoceencia. Solo con los resultados del cierre 2020-21 es para ponerse las manos en la cabeza. Me esperaba encontrar una situación mala pero ha estado más de lo que esperábamos. Mucho peor", argumentó.

Posible homenaje, sin retirar la camiseta, a Gasol

Por otro lado, reconoció que plantean poder homenajear a Pau Gasol, que ha anunciado esta semana que se retira a nivel profesional, si bien todavía no han planteado el retirar su dorsal en el Palau Blaugrana.

"Es impresionante lo que se aprende escuchándole. Pero además es motivador, siempre sales motivado escuchándolo. Con Pau hemos hablado, tiene una fundación y también es embajador. Encontraremos un espacio de colaboración. Aún no nos hemos planteado retirar su camiseta", manifestó.