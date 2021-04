Sin Catedral no hay turismo

Nadie lo entendía. En pleno arranque de la Semana Santa, la Catedral de Burgos permanece cerrada. Muchos eran ayer los turistas que, llegados a la capital para ver, sobre todo, la joya gótica a punto de cumplir 800 años, se dieron de bruces con las puertas. «En internet ponía que no se ofrecían visitas guiadas, pero pensábamos que no abría ningún problema en acceder. Es una verdadera lástima, máxime en plena Semana Santa», lamentaba la familia López González, llegados desde Valladolid y Palencia. Ataviados con su paraguas, no les quedó otro remedio que inmortalizar su visita desde los exteriores, primero desde la plaza de Santa María y posteriormente desde la del ReySanFernando.

«Siendo un espacio tan grande , con techos tan altos y donde se puede mantener de sobra la distancia de seguridad y el aforo, no entendemos por qué lo cierran. Es incomprensible», criticaban. En un comunicado, el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Álvarez Quevedo, admitía que la pandemia y la previsión de una afluencia turística «mínima» dado el cierre perimentral de Castilla y León, les llevó a tomar la drástica decisión de restringir las visitas. «Hemos podido pasar un segundo porque coincidía con una misa, pero enseguida nos hemos tenido que salir», lamentaba otra pareja procedente de Ávila, y que cursaban su primera visita a Burgos. Su intención, admitieron, era pasarse posteriormente por lugares tan emblemáticos comoOjo Guareña o la cascada de Orbaneja del Castillo.

Con la Seo sin actividad, la mayoría de los turistas que llegaron hasta la capital optó por acercarse hasta el Museo de la Evolución Humana. La afluencia de visitas, afirmaban fuentes del complejo, fue superior a la de otros fines de semana, y achacaban al cierre de la Catedral como una de las causas. «Mucha gente nos ha preguntado si era normal que no permitiera visitas, o si llevaba así tiempo», reconocían. Aunque la mayoría de usuarios procedía del interior de la región, con Valladolid, León, Segovia y Soria a la cabeza, algún que otro madrileño logró superar los controles policiales y acudió al MEH. Además, el cierre de la Catedral motivó que muchos más visitantes se decidieran por el complejo de la Evolución. «Habíamos venido en otras ocasiones con los niños, pero nunca al Museo», admitían los Esteban Melero, que junto a sus dos niños se desplazaron desde Valladolid. «¿La Catedral cerrada? Pero si estamos en Semana Santa…», afirmaban incrédulos, al tiempo que tachaban de su planning para la jornada del jueves la visita a la Seo.

Escasos viajeros. En el resto de puntos de la ciudad, especialmente en el centro, muchos turistas se mezclaron entre los burgaleses que optaron por pasar este primer día de vacaciones sin moverse de la capital. Las terrazas, pese a los continuos amagos de lluvia que se produjeron durante la mañana, estuvieron repletas, así como los interiores. Por la tarde la afluencia bajó algo en detrimento de los burgaleses, ya que la inmensa mayoría de los turistas no optaron por pasar la noche en la capital. Los bares y restaurantes -muchos con el cartel de completo hasta el lunes- apuran las horas antes de que el próximo martes, si la situación epidemiológica no da un giro espectacular-, sean clausurados por parte de la Junta para tratar de contener la escalada de contagios que sufre la provincia y la propia Castilla y León.

El vicepresidente de la administración regional,FranciscoIgea, adelantó en la jornada del miércoles que la intención del Ejecutivo es cerrar el interior de los locales de hostelería en aquellos municipios cuya incidencia acumulada en las dos últimas semanas supere los 150 casos por cada 100.000 habitantes.