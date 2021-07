La ITV de la capital se colapsa y acumula 20 días de retraso

Hay quienes antes de coger el coche, cargarlo de maletas e irse lejos a pasar las vacaciones quieren despreocuparse y realizar un chequeo al vehículo para no tener disgustos. Son tantos los que buscan esta tranquilidad que, a veces, las estaciones de ITV terminan colapsadas ante el aluvión de revisiones. Es lo que ha pasado en las últimas semanas a la de Villalonquéjar. Itevelesa no da cita hasta el próximo 22 de julio y algunos conductores a los que les urge el trámite optan por marcharse a otras localidades cercanas, como Briviesca o Belorado. La red asegura que es algo habitual en estas fechas y que la situación se irá normalizando a medida que pasen los días.

El colapso comenzó hace aproximadamente tres semanas. El tiempo de espera era más o menos de siete días, algo que suele suceder en varias épocas del año. Sin embargo, el verano es un momento diferente porque es cuando más matriculaciones se acumulan y, por ende, cuando caducan más inspecciones. Esta circunstancia, unida a la urgencia de los previsores, ha derivado en la situación que hay actualmente en Villalonquéjar, donde no hay cita hasta finales de julio.

«No es la primera vez que ocurre, aunque tampoco podemos precisar si cada año se acumula este nivel de retraso», aclaran fuentes de la red Itevelesa, concesionaria de la estación de Villalonquéjar y también de la de Salas de los Infantes, otra que tampoco da cita hasta dentro de quince días. En esta ocasión, sin embargo, es por motivos bien diferentes. Y es que en este centro de inspección abren una semana sí y dos no, de ahí que si no se solicita fecha a dos semanas vista es imposible concertarla. Aquí no solo acuden los vecinos de la comarca, sino también veraneantes o usuarios que están de paso.

(Más información en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)