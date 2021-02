Por algo fueron los primeros...

Cuando terminan las fases de grupos, los ‘gigantes’ han hecho los deberes y se celebra el sorteo, decenas de miles de analistas lanzan su cábalas y predicciones a dos meses vista. ¿Cómo demonios van a acertar con tanta anticipación? Esta temporada, la lógica (un ‘arte’ poco usado en un deporte tan ilógico) ha decidido aparecer en las eliminatorias:de los ocho que fueron primeros de grupo, siete de ellos vencieron a domicilio en la ida de octavos y solo la Juventus (2-1 en Oporto) tendrá de demostrar su condición de favorita en la vuelta. Algunos por la mínima (Chelsea y Real Madrid sellaron de forma dispar el 0-1, el Dortmund un 2-3 eléctrico en Sevilla) y otros, directamente, poniendo los dos pies en cuartos casi sin esperar a la vuelta:Liverpool y City con un 0-2 ante Leipzig y Moenchengladbach, respectivamente, Bayern y PSG con un 1-4 ante Lazio y Barça. Es cierto:en dos meses cambian muchas cosas, pero de alguna manera Europa respeta los galones.

Lo del Madrid

Ese ‘lo’ engloba tantas cosas en dos letras... Lo del Madrid en Europa sigue estudiándose y nadie lo entiende. Unos hablan de fortuna cósmica y otros de una capacidad competitiva por encima de la media. En la mezcla de ambas puede explicarse el 0-1 de Bérgamo: con lo primero, ‘o que no está en su mano, que el colegiado viese roja en una entrada de amarilla a los 18 minutos y que Duván Zapata se lesionara;con lo segundo, ‘lo’ que sí controla, que con nueve lesionados y un once cogido con pinzas salga victorioso de la ida con un zapatazo del lateral izquierdo con la derecha desde la frontal del área. ¿Cómo ha podido ganar tantas cosas el Real Madrid, se preguntan los ‘antis’? Ganando. No hay otra respuesta.

Tres varapalos

Lo cierto es que no fue un partido precisamente brillante, pero al menos logró vencer y salvar la cara del fútbol español en la fase KO, pues había coleccionado tres duros varapalos. Todo comenzó con el PSGde Mbappé arrollando sin misericordia a un Barça sin alma, con el Dortmund (sexto en Alemania) siendo aún más intenso que el intensísimo Sevilla de Lopetegui para un 2-3 que jamás se ha remontado en la historia de la competición, y continuó un Atlético ultradefensivo que buscaba con descaro un 0-0 y el ‘karma’ le castigó con un 0-1 para el Chelsea (quinto en Inglaterra). Se han elaborado muchas teorías sobre el nivel actual de LaLiga en la comparativa con las grandes competiciones europeas (pocos goles, poco ritmo, mucho toque insulso...), y tal vez la más plausible es que durante el apogeo Messi-Cristiano nos miramos el ombligo sin ‘invertir’ en futuro, sin ver que todo estaba cambiando a una velocidad (nunca mejor dicho) de vértigo.

Los habituales

Si te enfrentas al Bayern de Múnich, sea cual sea la época histórica en la que se encuentre el club, sabes que será como pegarte con una pared:rara vez saldrás victorioso. Pero esta pared de Flick no sólo encaja (31 goles le han metido en 22 partidos de Bundesliga): pega más que nadie en Europa (62 ha marcado). A veces, uno tiene la sensación de que hay equipos con tanta historia que llegan a donde llegan no por su condición de favoritos, de poderoso, de rico... sino, sencillamente, porque siempre estuvieron ahí.