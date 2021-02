Dos sanciones diarias desde el adelanto del toque de queda

La Junta modificó el horario del toque de queda a pesar de la advertencia del Ejecutivo central, y el 16 de enero entró en vigor la prohibición de estar en la calle desde las 8.00 horas hasta las seis de la mañana. La decisión causó polémica por entrar en conflicto con la postura del Gobierno nacional, que recurrió para que se retomara desde las 22.00 horas, aunque los tribunales todavía no se han posicionado. La variación no ha causado un aumento de las multas de este tipo en Miranda, al menos en las interpuestas por Policía Local que han sido 26. Esta cifra supone dos por día hasta los últimos datos recogidos el jueves 28 de enero, aunque corresponden al toda la franja horaria en la que no se puede estar en la vía pública sin justificación.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Pablo Gómez, reconoce que no se ha producido un incremento significativo desde que se produjo la variación. «No es un gran número de denuncia y es algo constante», afirma el responsable municipal, que aclara que Policía Local y la Nacional son independientes en su trabajo, «aunque en ambos casos se dedican a cumplir las normas que están en vigor». En este sentido, «pese a la polémica con el Gobierno central el toque de queda a las ocho puede ser constitutivo de sanción», reitera, por lo que recalca que «nadie puede decirle a un agente que no haga su trabajo».

Pese a esta posición inicial, Gómez se muestra cauto y no esconde que puede haber agentes que no compartan una norma «que es contraria a la de un rango superior», un debate «que no se puede separar pero tampoco omitir porque está en vigor», repite. Por este motivo «entiendo que pueda generar dudas pero se puede sancionar» pese a que los datos no muestran un aumento.

Respecto a las autorizaciones para salir más allá del horario establecido, Gómez apunta que en las salidas con los perros para que hagan las necesidades, se les puede sacar por la noche tras una modificación de la Junta. También que la autorización va más allá de las 22.00 horas, aunque con el tiempo mínimo y no a más de 500 metros de los domicilios.

Cumpliendo. Policía Local mantiene la vigilancia para que se cumpla el toque de queda pero también el resto de medidas, como no poder salir de la provincia o llevar la mascarilla. A pesar de este control, Gómez sostiene que «no hemos tenido un boom y aunque se sigue sancionando no vemos que las limitaciones hayan dejado de cumplirse, algo que se agradece y que también facilita la labor policial. Esperemos que siga así», desea.