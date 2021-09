El cambio al Icede termina con éxito y algunas quejas

Cerca de 270 alumnos de Educación Primaria del Colegio Público Santa María de Aranda de Duero se trasladaron ayer al Icede durante el primer trimestre mientras se acometen unas obras de mejora en su centro. En líneas generales, los padres se mostraron conformes con la reubicación, ya que apenas distan 400 metros de una instalación a otra y consideran que la reforma "es muy necesaria" por la existencia de humedades y goteras. No obstante, expresaron su malestar con dos aspectos. En primer lugar, la mayoría defiende que los estudiantes deberían haber empezado el curso en el Icede el día 10 y no ahora, dos semanas más tarde. Y, en segundo lugar, dejaron claro una vez más que desde que se enteraron a finales de agosto por este periódico del traslado, lo que peor les ha sentado ha sido "la falta de previsión, organización e información" por parte de la dirección del colegio y de las distintas administraciones implicadas en el asunto.

"No he oído a ningún padre que esté descontento con la reubicación. El problema ha sido que han hecho todo sobre la marcha, sin planificación", lamentó una madre. A escasos metros, otra añadió que el hecho de desplazarse al Icede "no es ningún problema", pero sostuvo que "lo suyo es que los niños hubieran estado aquí desde el día 10". Este fue, de hecho, el argumento más repetido: "Tenían que haber empezado aquí el curso, no ahora. No entendemos porqué no lo han planificado así".

Otro padre aseguró que "dentro de todo, esta es la opción menos mala", ya que en un principio se llegó a plantear que una parte de los alumnos fuera a Las Francesas y el resto al Centro Cívico Virgen de las Viñas, a más de media hora caminando. A partir de ahora, la entrada y salida al Icede se produce por dos calles distintas para evitar aglomeraciones. Tras romper el hielo, las familias confían en que cada día "sea algo mejor". Y, sobre todo, esperan que la empresa constructora acometa las obras de mejora de la eficiencia energética en el plazo establecido para regresar en enero al Santa María.

Por su parte, ayer también acudió al Icede un inspector de Educación para dar el visto bueno a los arreglos que en las últimas semanas han acometido los operarios del Ayuntamiento de Aranda, especialmente en aulas que requerían más iluminación, pintura o refuerzo del cableado.

Asimismo, cabe recordar que los alumnos que acudan al servicio de comedor regresarán cada día desde el Icede hasta el Santa María, ya que las instalaciones del primero cierran a las 3 de la tarde. Está previsto que se refuerce el número de monitores así como la presencia policial para garantizar la seguridad de los menores y controlar posibles cortes de calles, ya que, por ejemplo, en la Plaza del Mediterráneo suele haber bastante tránsito.

Tramitarán una queja. Por su parte, el presidente de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Santa María, David Blasco, explicó que en la asamblea que mantuvieron el viernes acordaron seguir adelante y tramitar una queja para solicitar la destitución del equipo directivo por estos últimos acontecimientos y por otros que se han producido en los últimos años. Acusan a la dirección de "falta de implicación" y de tener "poca iniciativa" para la búsqueda de alternativas y soluciones ante situaciones adversas. "Quienes no estuvieron de acuerdo expresaron su opinión, pero hubo mayoría para tramitar la queja en el Registro de la Junta de Castilla y León", indicó, calculando que han recogido cerca de 250 firmas.

En este sentido, Blasco defendió que hacen "lo que creemos que debemos hacer" y aunque es consciente de que no suman el 66% de los apoyos necesarios para que la destitución prospere en el Consejo Escolar, confían en que llegue hasta la Dirección Provincial y quede constancia de su malestar.

Más allá de este asunto, el AMPA abordó otras cuestiones de cara a este curso como el huerto escolar, un aula al aire libre o que la recaudación de su chocolatada solidaria se destine a una asociación de Aranda o la Ribera del Duero.