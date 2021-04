El teórico fulmina a casi el 90% de los aspirantes a bombero

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento lo va a tener muy crudo para poder incorporar 16 nuevos efectivos a su plantilla, tan necesitada de nuevos bomberos. El primer ejercicio del proceso de selección -el teórico- ha dado al traste con las aspiraciones de casi el 87% de los 172 aspirantes a una plaza y ya solo quedan en liza 22 candidatos. Aún restan muchas pruebas -seis en total- que pasar y en algunas de ellas suelen caer bastantes opositores, por ejemplo en las físicas y en las de oficios. Para cubrir todos los puestos de la convocatoria solo podrían quedarse atrás seis desde ahora y hasta el final del proceso. No sería la primera vez que no se ocupan todas las plazas que saca el Ayuntamiento.

El ejercicio que ha fulminado las ilusiones a las primeras de cambio de 150 personas es el test sobre contenidos teóricos -leyes autonómicas, ordenanzas y teoría sobre incendios, salvamento, etc-. Tuvo lugar en el polideportivo Talamillo el pasado 25 de marzo. La siguiente prueba, que tendrá lugar el 15 de abril a las 12,30 en la sala polivalente del parque, examinará a los aspirantes sobre el callejero y, además, tendrán que resolver problemas de aritmética, geometría, matemáticas o geografía.

Después llegan las pruebas físicas: subir a brazo una cuerda lisa; levantamiento de peso; salto de longitud; lanzamiento de balón medicinal; circuito de agilidad/velocidad; circuito táctico acuático; carrera de velocidad sobre 200 metros, y carrera de resistencia sobre 1.500 metros. Mucho ojo, porque las bases advierten de que se pueden llevar a cabo pruebas antidopaje por sorpresa.

El cuarto ejercicio está destinado a determinar la personalidad de los candidatos mediante un test psicotécnico. Tras él, el tribunal evaluará su capacidad en el desempeño de los oficios de albañilería, fontanería, electricidad, carpintería y cerrajería, unas pruebas para nada sencillas y en las que suelen caer bastantes aspirantes. Para valorar cómo se manejan en trabajos en altura figura la sexta de las pruebas, en la que quienes continúen en el proceso deberán subir y bajar por la autoescala con longitud de 30 metros e inclinación de 70 grados. También deben completar un circuito sin visibilidad. Y, por último, el reconocimiento médico, que también ha dado al traste con las ilusiones de más de un aspirante en otras convocatorias.

Esta oposición resulta de especial importancia, puesto que el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento está muy lejos de alcanzar que número ideal de efectivos que establece su Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Tan solo tiene cubiertas 89 de las 125 plazas que componen la plantilla ideal del parque. ?Además, hay que terminar las pruebas con rapidez, pues a mediados de mayo comienza la instrucción en Salamanca de quienes las hayan superado.

Y no solo eso. Justo después habrá que afrontar otro proceso, el de promoción interna, ya que son numerosos los puestos de mando sin cubrir. Son necesarios un sargento, cinco cabos de intervención, un cabo conductor, que se incorpora el día 16, tres cabos de prevención y 6 bomberos conductores.

A las oposiciones se inscribieron dos mujeres pero solo una se presentó al primer ejercicio. Lamentablemente no lo ha superado. El coeficiente de corrección de +10% que desde hace años se las aplica sobre las marcas de las pruebas físicas no ha contribuido a que se animen muchas féminas a participar en la convocatoria. De hecho, ninguna de las que lo ha intentado -no han sido muchas, la verdad- lo ha conseguido.